

وداعا للإحراج.. حيل مذهلة تخلصك من الشخير وداعا للإحراج.. حيل مذهلة تخلصك من الشخير



قد يعيق الشخير نومك أو نوم شريكك. حتى لو لم يزعجك كثيرًا ، فليس من الضروري تجاهله. في الواقع ، قد يكون الشخير علامة على وجود حالة صحية خطيرة ، بما في ذلك:



انقطاع النفس الانسدادي النومي (المسالك الهوائية المسدودة)

بدانة

مشكلة في بنية فمك أو أنفك أو حلقك

الحرمان من النوم.

في حالات أخرى ، قد يكون سبب الشخير هو النوم على ظهرك



يمكن علاج حالات الشخير بعلاجات منزلية بسيطة فيما يلي 7 علاجًات شائعًة لعلاج الشخير وأسبابه المختلفة وفقا لموقع هيلث لاين

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1. فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن.يمكنك إنقاص الوزن عن طريق تقليل إجمالي السعرات الحرارية عن طريق تناول كميات أصغر ومزيد من الأطعمة الصحية. تأكد من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يوميًا. يمكنك أيضًا التفكير في رؤية طبيبك أو أخصائي التغذية للمساعدة.2. النوم على جانبك.قد يكون النوم على جانبك هو كل ما تحتاج إليه للسماح بتدفق الهواء بسهولة وتقليل أو إيقاف الشخير.3. ارفع رأس سريرك.قد يساعد رفع رأس سريرك بمقدار أربع بوصات في تقليل الشخير عن طريق إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا.4. استخدم شرائط الأنفيمكن وضع شرائط الأنف اللاصقة على جسر الأنف للمساعدة في زيادة المساحة في الممر الأنفي. هذا يمكن أن يجعل تنفسك أكثر فعالية ويقلل أو يقضي على الشخير.5. يعالج الحساسية المزمنة.يمكن أن تقلل الحساسية من تدفق الهواء عبر أنفك ، مما يجبرك على التنفس من خلال فمك. هذا يزيد من احتمالية إصابتك بالشخير.6. تجنب تناول المهدئات قبل النوم.إذا كنت تشخر وتتناول المهدئات ، فتحدث إلى طبيبك لمعرفة خياراتك. قد يؤدي التوقف عن استخدام المهدئات قبل النوم إلى تخفيف الشخير.7. التوقف عن التدخين.التدخين عادة غير صحية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الشخير. تحدث إلى طبيبك حول العلاجات - مثل اللثة أو اللاصقات - التي يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن التدخين.8. احصل على قسط كافٍ من النوم.تأكد من حصولك على سبع إلى ثماني ساعات من النوم التي تحتاجها كل ليلة.