

ب4 حيل مذهلة.. تخلصى من حصوات الكلى ب4 حيل مذهلة.. تخلصى من حصوات الكلى

علاجات منزلية سريعة تساعد على التخلص من حصوات الكلى إليكم أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع هيلث لاين يمكنك إدخالها إلى نظامك الغذائى ...



1. الماء



يعد الجفاف هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لحصوات الكلى ، يمكن أن تساعد زيادة كمية الماء في تسريع التخلص من الحصوات فقط عليك الحرص على تناول 12 كوبًا من الماء يوميًا بدلًا من 8 أكواب.

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انتبه إلى لون البول. يجب أن يكون لونه أصفر فاتح جدًا. البول الأصفر الغامق هو علامة على الجفاف.2. عصير ليمونيمكنك إضافة عصير الليمون الطازج إلى الماء. يحتوي الليمون على سترات وهي مادة كيميائية تمنع تشكل حصوات الكالسيوم . يمكن للسيترات أيضًا تفتيت الحصى الصغيرة ، مما يسمح لها بالمرور بسهولة أكبر.ستكون هناك حاجة إلى كمية كبيرة من الليمون لإحداث تأثير كبير ، لكن البعض يمكن أن يساعد قليلًا.يحتوي عصير الليمون على العديد من الفوائد الصحية الأخرى. على سبيل المثال ، يساعد في منع نمو البكتيريا ويوفر فيتامين سي.3. عصير الريحانيحتوي الريحان على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تكسير حصوات الكلى وتقليل الألم. كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية. تم استخدام هذا العلاج تقليديا لاضطرابات الجهاز الهضمي والالتهابات.هناك مضادات أكسدة وعوامل مضادة للالتهابات في عصير الريحان ، وقد تساعد في الحفاظ على صحة الكلى.استخدم أوراق الريحان الطازجة أو المجففة لصنع الشاي وشرب عدة أكواب في اليوم. يمكنك أيضًا عصر الريحان الطازج في العصارة أو إضافته إلى عصير.يجب عدم استخدام عصير الريحان الطبي لأكثر من 6 أسابيع في المرة الواحدة. قد يؤدي الاستخدام الممتد إلى:انخفاض سكر الدمضغط دم منخفضزيادة النزيفهناك القليل من الأبحاث حول مدى فعالية الريحان في حصوات الكلى ، لكن له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات .4. خل التفاحخل التفاح يحتوي على حمض الخليك. حمض الخليك يساعد على إذابة حصوات الكلى.بالإضافة إلى طرد الكلى ، يمكن أن يساعد خل التفاح في تخفيف الألم الناجم عن الحصى. هناك العديد من الفوائد الصحية الأخرى لخل التفاح.وجدت إحدى الدراسات المعملية أن خل التفاح كان فعالًا في المساعدة في تقليل تكوين حصوات الكلى ، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الدراسات. ولكن بسبب الفوائد الصحية العديدة الأخرى ، ربما يكون هناك خطر ضئيل.