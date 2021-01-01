بخطوات بسيطة تخلصي من دمل العين



دمل العين دمل العين

دمل العين يظهر بشكل أكثر شيوعًا في الوجه والعنق والإبط والكتفين والأرداف وتعد معظم الدمامل ناتجة عن جرثومة تدخل الجسم من خلال فتحات صغيرة أو جروح صغيرة في الجلد.



عادة لا تحتاج الدمامل إلى عناية فورية طارئة. ومع ذلك ، إذا كنت في حالة صحية سيئة وكنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وقشعريرة مع العدوى ، فستحتاج إلى الذهاب إلى غرفة الطوارئ في المستشفى.



يُصاب الجلد المحيط بالدمامل بالعدوى. يتحول إلى اللون الأحمر ، مؤلم ، دافئ ومنتفخ وقد يظهر المزيد من الدمامل حول الدمل الأصلي.

قد تتطور الحمى و قد تتورم الغدد الليمفاوية

قد يعجبك أيضا...

وعادة تحتاجين إلى زيارة طبيب العيون بمجرد الإصابة بالحمى أو أن يكون لديك انتفاخ في الغدد الليمفاوية أو أن يصبح الألم شديدًا.يمكن علاج دمل العين بالطرق التالية1.استخدم كمادة دافئةبلل منشفة نظيفة بالماء الدافئ. تأكد من أن الماء ليس ساخنًا جدًا. اعصر قطعة القماش حتى تصبح رطبة ولكن لا تقطر. ثم ضعه برفق على عينك لمدة 5 إلى 10 دقائق. لا تضغط على الدمل أو تحاول ثقبه.خيار آخر هو استخدام محلول ملحي . يمكن أن يساعد في تعزيز الصرف وتحطيم الأغشية البكتيرية.بدلًا من استخدام كمادة قماش دافئة ، يمكنك استخدام كيس شاي دافئ. يعمل الشاي الأسود بشكل أفضل لأنه يساعد في تقليل التورم وله بعض الخصائص المضادة للبكتيريا.أضف الماء المغلي إلى الكوب ، ثم أسقط كيس شاي فيه ، كما لو كنت تحضر الشاي للشرب. دع الشاي ينقع لمدة دقيقة واحدة. انتظر حتى يبرد كيس الشاي بدرجة كافية لوضعه فوق عينك ، ثم اتركه على عينك لمدة 5 إلى 10 دقائق. استخدم كيس شاي منفصل لكل عين.