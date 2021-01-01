عشان صحتك .. اعرفي أمراض الرحم وأعراضه



أمراض الرحم وأعراضه أمراض الرحم وأعراضه

تبدأ أمراض الرحم داخله لكنها يمكن أن تحدث بسبب عوامل خارج الرحم، مثل الهرمونات، ويمكن معالجة معظم الحالات بالأدوية ، لكن بعضها قد يتطلب استئصال الرحم ، وهو الاستئصال الجراحي للرحم.



وإليكم قائمة تشمل أبرز امراض الرحم المعروفة حتى الآن، ووفقا لما ذكره موقع "verywellhealth ".



عسر الطمث

ألم حاد في الدورة الشهرية يمكن أن يحدث قبل أو أثناء فترة الحيض، وهي ليست عادة علامة على مرض الرحم أو أي حالة طبية أخرى ، وغالبًا ما تتحسن مع مسكنات الألم أو العلاج الهرموني.

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هبوط الرحميحدث تدلي الرحم عندما تضعف العضلات والأربطة التي تثبت الرحم في مكانه، مما يسمح للرحم بالنزول بالقرب من المثانة، يعاني الكثير من الأشخاص من تدلي الرحم الخفيف إلى المتوسط مع تقدمهم في السن.ارتداد الرحميمكن إمالة الرحم نحو مؤخرة العمود الفقري ، والذي يوصف بأنه رحم متراجع في معظم الأحيان ، لا توجد أعراض ، ونادرًا ما تسبب مضاعفات أثناء الحمل.تشوه الرحم الخلقيفي بعض الأحيان ، يكون شكل الرحم نفسه غير طبيعي، يمكن أن يتداخل هذا مع الحمل وقد يزيد من خطر الإجهاض.مرض التهاب الحوضعندما تدخل البكتيريا أو الكائنات الحية إلى عنق الرحم وتنتشر إلى أعلى، يمكن أن تؤثر العدوى على واحد أو أكثر من أعضاء الحوض، بما في ذلك الرحم وعنق الرحم وقناتي فالوب، وهذا ما يسمى بمرض التهاب الحوض، تشمل الأعراض عدم الراحة ، والإفرازات، ورائحة كريهة، وإلحاح البول أو الألم.الاورام الحميدةيعاني الكثير من الأشخاص من السلائل الرحمية ، وهي عبارة عن زوائد صغيرة ناعمة داخل الرحم يمكن أن تسبب الألم ونزيفًا غزيرًا في الدورة الشهرية ونزيفًا بين فترات الدورة الشهرية ونزيفًا بعد الجماع.الأورام الليفيةالأورام الليفية هي أورام تنمو في جدران الرحم وفي بعض الأحيان ، يلتصق الورم الليفي بالخارج من الرحم وتشمل الأعراض نزيفًا حادًا أو مطولًا بين أو أثناء الحيض، وآلام في الظهر ، وألم أثناء الجماع ، وصعوبة في الحمل.فرط تنسج بطانة الرحمتضخم بطانة الرحم هو حالة يتسبب فيها الانتشار المفرط لخلايا بطانة الرحم (البطانة الداخلية للرحم) في أن تصبح سميكة جدًا ، مما يؤدي إلى نزيف غير طبيعي، ولكن في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي إلى سرطان الرحمبطانة الرحمفي حالة الانتباذ البطاني الرحمي ، ينمو نفس النوع من الأنسجة التي تبطن الرحم أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم ، عادةً في البطن أو المبايض، وتشمل الأعراض الحيض المؤلم أو الغزير ، والنزيف أو التبقع غير المنتظم ، والألم أثناء الجماع أو بعده ، وآلام في البطن أو الأمعاء ، وألم أثناء التبول أو أثناء التبرز.ندوب الرحم (متلازمة أشرمان)يسمى وجود التصاقات "تندب" بعد جراحة الرحم أو الإشعاع أو الإصابة بمتلازمة أشرمان و عادة لا يسبب أعراضًا، ولكنه قد يؤدي إلى نزيف خفيف أثناء فترات الدورة الشهرية ، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعقم والإجهاض.سرطانيسبب سرطان الرحم " سرطان بطانة الرحم"نزيفًا مهبليًا غير طبيعي، يتطلب علاجًا قويًا إذا انتشر خارج الرحم.آلام الحوض المزمنة.إذا لم يكن هناك سبب محدد لألمك ، فقد يتم تشخيصك بألم الحوض المزمن، قد تحتاج إلى علاج عندما يتفاقم ألالم، وقد تكون أكثر حساسية للحالات التي تسبب الألم ، مثل عدوى الجهاز الهضمي أو التهاب المثانة.