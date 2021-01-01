

علاج انسداد الأنف بسرعة علاج انسداد الأنف بسرعة

نتعرض خلال فصل الشتاء للإصابة بـ نزلات البرد والإنفلونزا بشكل متزايد نتيجة لظروف الطقس الباردة مما يزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من انسداد في الأنف على أنه من الأفضل التخلص من هذا الشعور في أسرع وقت ممكن.



برايت سايد جمعت بعض النصائح حول كيفية التخلص من انسداد الانف بسرعة مع تأثيرات طويلة الأمد.



1. قومي بتدليك المنطقة الواقعة بين حاجبيك.

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قم بتدليكه بلطف ولكن بثقة لمدة دقيقة، حيث يؤثر هذا التدليك على الغشاء المخاطي للأنف، ويمنع جفاف والتهاب الجيوب الأنفية. وله تأثير وقائي، ويقلل الضغط في الجيوب الأنفية الأمامية.2. تدليك الجيوب الأنفية.قم بحركات دائرية في منطقة أجنحة أنفك لمدة 1-2 دقيقة باستخدام السبابة والأصابع الوسطى ، بالدفع برفق. سيساعد هذا الإجراء على فتح الممرات الأنفية ، وسيكون من الأسهل بكثير نفث أنفك.3. تدليك النقطة بين أنفك وشفتك.تدليك نقطة بين الشفة العليا والأنف مع تحركات لطيف لمدة 2-3 دقائق، ستساعد هذه الحيلة على إزالة التورم في أنفك.4. استخدم مرطب الهواء.عندما تكون رطوبة الهواء أقل من 40٪ ، يجف المخاط في أنفك ويتداخل مع حرية التنفس، إذا كان هناك بالفعل الكثير من المخاط وكانت الرطوبة منخفضة ، يمكن أن تحدث مضاعفات بكتيرية شديدة. محتوى الرطوبة الأمثل هو من 40٪ إلى 60٪.5. تدفئة جسر أنفك.خذ قطعة قماش دافئة (يمكنك تسخينها في الميكروويف أو وضعها في ماء ساخن والضغط عليها بعناية). لا ينبغي أن يكون الضغط ساخنًا جدًا، فقط بدرجة حرارة مريحة. تجعل الحرارة أي مخاط أكثر سيولة. بعد التسخين ، انفث أنفك أو اغسله بمحلول ملحي.6. إذا كانت الحساسية هي سبب سيلان الأنف ، فتمرن.عندما يرتفع معدل ضربات قلبك بشكل كافٍ ويدفأ جسمك ، يكون لذلك تأثير جيد على تسييل المخاط في أنفك ، وسيكون من الأسهل بكثير نفث أنفك. ستكون 15 دقيقة من النشاط البدني كافية للتعامل مع التهاب الأنف التحسسي (إذا كنت تتجنب مسببات الحساسية).