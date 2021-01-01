شاهد.. جنود إسرائيليون يتخذون السطو المسلح مصدر دخل إضافيا

تحت هذا العنوان نشر جدعون ليفي الكاتب بصحيفة "هآرتس"الإسرائيلية مقالا استعرض فيه تفاصيل حادث إطلاق جنود إسرائيليين النار على شاب فلسطيني حاول منعهم من شرقة مولد كهرباء تابع له.
وفي إشارة إلى الحادث الذي وقع في أول أيام العام الجديد، كتب ليفي أن عملية سطو مسلح تحولت إلى محاولة اغتيال في قرية ركيز النائية في تلال الخليل الجنوبية، حيث حاول اللصوص المسلحون - الجيش الإسرائيلي - الذين كانوا يرتدون زيا عسكريا سرقة مولد كهربائي في وضح النهار وأمام الجميع.
وأثناء السرقة، حاول اللصوص تحميل المولد في سيارتهم الجيب العسكري بينما حاول أصحابها الشرعيون، وهم ثلاثة رعاة مدنيين غير مسلحين، إنقاذ ممتلكاتهم بأيديهم، خاصة وأن "المولد هو شريان الحياة لهؤلاء الرعاة، الذين منعوا من الاتصال بشبكة الكهرباء أو شبكة المياه في قريتهم، فقاتلوا من أجله بقواهم الضئيلة".
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