شاهد.. جنود إسرائيليون يتخذون السطو المسلح مصدر دخل إضافيا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › شاهد.. جنود إسرائيليون يتخذون السطو المسلح مصدر دخل إضافيا

صورة الخبر: جنود إسرائيليون
جنود إسرائيليون

تحت هذا العنوان نشر جدعون ليفي الكاتب بصحيفة "هآرتس"الإسرائيلية مقالا استعرض فيه تفاصيل حادث إطلاق جنود إسرائيليين النار على شاب فلسطيني حاول منعهم من شرقة مولد كهرباء تابع له.

وفي إشارة إلى الحادث الذي وقع في أول أيام العام الجديد، كتب ليفي أن عملية سطو مسلح تحولت إلى محاولة اغتيال في قرية ركيز النائية في تلال الخليل الجنوبية، حيث حاول اللصوص المسلحون - الجيش الإسرائيلي - الذين كانوا يرتدون زيا عسكريا سرقة مولد كهربائي في وضح النهار وأمام الجميع.

وأثناء السرقة، حاول اللصوص تحميل المولد في سيارتهم الجيب العسكري بينما حاول أصحابها الشرعيون، وهم ثلاثة رعاة مدنيين غير مسلحين، إنقاذ ممتلكاتهم بأيديهم، خاصة وأن "المولد هو شريان الحياة لهؤلاء الرعاة، الذين منعوا من الاتصال بشبكة الكهرباء أو شبكة المياه في قريتهم، فقاتلوا من أجله بقواهم الضئيلة".

استمر المشهد بضع دقائق، إذ حاول اللصوص المسلحون تحميل المولد في سيارتهم، فيما وحاول الرعاة إعادته، ثم حدثت نقطة تحول في عملية السطو المسلح عندما فقد أحد اللصوص صبره. وماذا يفعل السارق المسلح الذي يفقد صبره؟ يطلق النار بالذخيرة الحية لوضع حد للقصة.

هارون أبو عرام، 24 عاما، الذي كان يقاتل أولئك الذين حاولوا السطو على ممتلكاته، سقط على الأرض. وأطلق السارق النار من مسافة حوالي مترين في حلقه. ونقل أبو عرام في حالة حرجة إلى مستشفى في بلدة يطا.

https://twitter.com/i/status/1345727506670903296

المصدر: هآرتس

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد.. جنود إسرائيليون يتخذون السطو المسلح مصدر دخل إضافيا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72903

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager