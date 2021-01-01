الإمارات أحبطت عملية إيرانية في دبي وأبو ظبي في ذكرى اغتيال سليماني

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ذكرى اغتيال سليماني

أفادت القناة الإسرائيلية 12 بأن الأجهزة الأمنية في الإمارات أحبطت خلال الأيام الأخيرة عملية إيرانية، واعتقلت عناصر خلية في دبي وأبو ظبي للاشتباه بتخطيطهم لعمليات ما في الإمارات.

وقالت القناة العبرية إن السلطات الإماراتية تجري حاليا تحقيقات مع أفراد المجموعة، مشيرة إلى أن المحققين يسعون إلى معرفة ما إذا كان الإسرائيليون هدفا لهذه الخلية الإيرانية التي يشتبه أنها خططت لتنفيذ عمليات ما.

وأوضحت القناة أنه من المتوقع أن يتم مشاركة معلومات التحقيقات بين الإمارات ودول صديقة.

ويتزامن الحدث مع مرور عام على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، واتهام إيران بأنها تخطط لعملية انتقامية.

جدير بالذكر أن آلاف الإسرائيليين متواجدون في الفترة الأخيرة في دبي سواء لأغراض تجارية أو للترفيه.

المصدر: مواقع إسرائيلية

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