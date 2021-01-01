أفادت القناة الإسرائيلية 12 بأن الأجهزة الأمنية في الإمارات أحبطت خلال الأيام الأخيرة عملية إيرانية، واعتقلت عناصر خلية في دبي وأبو ظبي للاشتباه بتخطيطهم لعمليات ما في الإمارات.
وقالت القناة العبرية إن السلطات الإماراتية تجري حاليا تحقيقات مع أفراد المجموعة، مشيرة إلى أن المحققين يسعون إلى معرفة ما إذا كان الإسرائيليون هدفا لهذه الخلية الإيرانية التي يشتبه أنها خططت لتنفيذ عمليات ما.
وأوضحت القناة أنه من المتوقع أن يتم مشاركة معلومات التحقيقات بين الإمارات ودول صديقة.
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التعليقات على الإمارات أحبطت عملية إيرانية في دبي وأبو ظبي في ذكرى اغتيال سليماني
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