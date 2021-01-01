يعتزم مسئولو البيت الأبيض، إحالة تسريب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشأن الانتخابات الرئاسية إلى الخدمة السرية للتحقيق.
وبموجب قانون التجسس، يرغب البيت الأبيض في إحالة التسجيل المسرب إلى الخدمة السرية لإطلاق تحقيق حوله.
وفجرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل فضحت فيها الرئيس دونالد ترامب من خلال مكالمة هاتفية مسربة له يطالب فيها سكرتير ولاية جورجيا بقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.
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التعليقات على عقب التسجيل المسرب لترامب.. قرار عاجل من البيت الأبيض
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