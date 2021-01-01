عقب التسجيل المسرب لترامب.. قرار عاجل من البيت الأبيض

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › عقب التسجيل المسرب لترامب.. قرار عاجل من البيت الأبيض

صورة الخبر: ترامب
ترامب

يعتزم مسئولو البيت الأبيض، إحالة تسريب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشأن الانتخابات الرئاسية إلى الخدمة السرية للتحقيق.

وبموجب قانون التجسس، يرغب البيت الأبيض في إحالة التسجيل المسرب إلى الخدمة السرية لإطلاق تحقيق حوله.

وفجرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل فضحت فيها الرئيس دونالد ترامب من خلال مكالمة هاتفية مسربة له يطالب فيها سكرتير ولاية جورجيا بقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وحذر ترامب في التسجيل الهاتفي من تبعات جنائية إذا لم يتجاوب مع مزاعمه بشأن حدوث تزوير في انتخابات الولاية.

كما طلب الرئيس من سكرتير ولاية جورجيا، براد رافنسبيرجر، في المكالمة العثور على نحو 12 ألف صوت لتجاوز الفجوة مع الرئيس المنتخب جو بايدن وقلب النتيجة.

وطيلة المكالمة رفض رافنسبيرجر موقف ترامب، موضحا أن الرئيس يعتمد على نظريات المؤامرة المزيفة وأن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بـ11779 صوتًا في جورجيا كان عادلًا ودقيقًا.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عقب التسجيل المسرب لترامب.. قرار عاجل من البيت الأبيض

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50027

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager