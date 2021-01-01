قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم ناي الزمالك، إن التجديد لفرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض أصبح حديث الصباح والمساء في مصر، مضيفًا أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي قدمت عرضها الأخير للاعب الدولي التونسي وتنتظر الرد.
وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال سالم: "ساسي أصبح حديث الصباح والمساء، هو لاعب كبير بلا شك، لكن الزمالك لن يقف علي أي لاعب".
وأضاف: "الزمالك قدم عرضه الأخير لساسي وفي انتظار الرد، عرض الزمالك كبير ولا يقدر عليه أي نادي في مصر لكنه لا يرتقي لعرض الدحيل القطري، في النهاية تلك هي إمكانيات النادي".
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التعليقات على الزمالك: قدمنا عرضًا لساسي "لا يقدر عليه نادي مصري" وننتظر الرد
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