قائمة الانتظار.. شوبير يثير الجدل بشأن جيرالدو لاعب الأهلي



جيرالدو جيرالدو

أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ، حول الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب النادي الأهلي بشأن خروجه من القائمة ووضعه على قائمة الإنتظار.



وكان النادي الأهلي قد وضع الأنجولي جيرالدو على قائمة الإنتظار بإتحاد الكرة وأخرجه من القائمة الأساسية ، حتى يتمكن من قيد الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة السابق والوافد الجديد .



وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلًا : " من المؤكد أن موضوع جيرالدو سيكون له فصول أخرى مع خالص احترامي لقايمة الانتظار".

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كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن موقفه من ضم اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب النادي الأهلي.وكتب فرج عامر عبر حسابه على تويتر: "سموحة لم يفكر في ضم جيرالدو والأهلي لم يعرض جيرالدو علينا".وأوضح هشام صالح وكيل أعمال جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي عن موقفه من الاستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.وقال صالح ،في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "تعاقد الأهلي مع والتر بواليا أمر لا يخصنا.. نبارك لهم اللاعب، لكن الأمر ليس له علاقة بـ جيرالدو، لم تصله عروض مصرية، واللاعب لن يلعب في مصر إلا لـ الأهلي".وتابع: "إذا رفعوا اسمه من قائمة الفريق، فسيكون على النادي احترام التعاقد المبرم بين الطرفين، والممتد حتى 2023، شاء من شاء وأبى من أبى، سيبقى لـ جيرالدو اسمه وقيمته داخل القارة الإفريقية كلاعب دولي واسم كبير".وانضم جيرالدو للنادي الأهلي الموسم قبل الماضي، قادما من فريق بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.ووافق النادي الأهلي علي إعارة العربي بدر لاعب وسط الفريق الصاعد إلي الجونة ضمن صفقة انتقال والتر بواليا للقلعة الحمراء، وهي أولي الصفقات الشتوية بعد صراع طويل مع عدة أندية تقدمت لشرائه.ونجح امير توفيق في التوصل لإتفاق نهائي مع إدارة الجونة حصل بمقتصاها علي اللاعب الزامي والتر بواليا لمدة 4 مواسم .