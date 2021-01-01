وزير التعليم : جميع المدارس الدولية والخاصة ملتزمة بقرار تأجيل الامتحانات بسبب كورونا



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن قرارات وقف حضور الطلاب في المدارس و تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول لما بعد 20 فبراير (بعد اجازة نصف العام) تسري على جميع انواع المدارس وليس على المدارس الحكومية فقط.



حيث قال وزير التربية والتعليم : ان هذه القرارات تسري على طلاب مدارس التعليم العام ، و مدارس التعليم الفني ، والمدارس الخاصة ، و المدارس الدولية بجميع انواعها.



واضاف وزير التربية والتعليم انه سيتم استكمال المحتوى الدراسي بمصادر التعلم عن بعد التي اتاحتها وزارة التربية والتعليم واستثمرت فيها بشكل اكبر بعد حلول جائحة كورونا في مارس الماضي .

قد يعجبك أيضا...

وشدد وزير التربية والتعليم على ان الوزارة مازالت متمسكة بإستكمال المحتوى الدراسي لجميع الطلاب بدون محذوفات من المناهج.وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: نحن نواجه وباء عالميا يقتضي الحرص الشديد في فترة الذروة وهو لب فلسفة القرارات الأخيرة التي تم إعلانها منذ ساعات بشأن اغلاق المدارس و استكمال الدراسة عن بعد وتأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام.وأضاف وزير التربية والتعليم أن وضع الوباء في مصر يقتضي ان نستكمل العام الدراسي من المنزل ، باستخدام مصادر التعلم المتعددة استعدادا لامتحانات الترم الأول التي أجلناها لحماية الجميع في فترة الذروة.و كان من المقرر أن يؤدى اليوم الإثنين طلاب الشهادة البريطانية إحدى محاولات الاختبارات الخاصة بهم، ولكن نظرا للظروف الراهنة وقرارات تأجيل الامتحانات ، فمن المقرر ان يتاح ل طلاب الشهادة البريطانية فرصة أخرى لدخول الامتحان في وقت لاحق مع تحسن الاوضاع بعد انتهاء ذروة فيروس كورونا.