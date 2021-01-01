طبيب المنتخب: ربيع ياسين سبب كثرة الإصابات.. سافر بكورونا من مصر.. ولا يستمع لأحد



ربيع ياسين ربيع ياسين

أكد وليد منظور طبيب منتخب مصر للشباب، أن ربيع ياسين المدير الفني السابق للفريق كان السبب الرئيسي في كثرة إصابات لاعبي الفريق بفيروس كورونا قبل المشاركة في دورة شمال أفريقيا.



وأشار منظور في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن ربيع ياسين أصيب بفيروس كورونا في القاهرة قبل السفر لتونس، بالتزامن مع إصراره على الاجتماع مع لاعبي الفريق لعدة ساعات في أماكن مغلقة.



وقال طبيب منتخب الشباب: "طلبت تباعد اللاعبين عن بعضهم خلال صلاة الجمعة أو الفروض اليومية وكذلك وقت النوم، ولكن ربيع ياسين وقف وقال أنا الدكتور وأنا المسؤول".

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وأكمل: "لم يكن معنا أموال أو ميزانية في تونس، احتجنا للأموال في لتحقيق التباعد بين اللاعبين في الغرف بدلًا من تواجد كل اثنين في غرفة، حتى قام فرجاني ساسي بتحويل أموال لنا".وأضاف: "اعترضت على أكثر من أمر في المعسكر ولكن دوري يقتصر على إبلاغ المدير الفني بذلك، لكن الجميع يعلم أن ربيع ياسين لا أحد يستطيع أن يتحدث معه في اتحاد الكرة".وأردف: "هل استطاع أحد أن يمنع سفر البعثة قبل موعدها؟!، ربيع ياسين نفسه قال أنا المسؤول عن أي شيء يحدث، لماذا هو المدرب الوحيد الذي أصيب".وأوضح: "كل أفراد الجهاز الفني والطبي كانوا يرفضون التواجد مع المنتخب في التجمعات المطولة، باستثناء ربيع ياسين لأنه الوحيد الذي يجتمع مع اللاعبين دومًا في أماكن مغلقة".واختتم: "ربيع ياسين أصيب بفيروس كورونا في القاهرة وسافر به إلى تونس وأنا أؤكد ذلك، وأصيب به من اثنين إداريين مع الفريق، وهذا الثلاثي هو من قام بعدوى اللاعبين".