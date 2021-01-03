

«التجارة»: تمويل مشروعات الشباب بـ3.7 مليار جنيه في 2020 «التجارة»: تمويل مشروعات الشباب بـ3.7 مليار جنيه في 2020

قالت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز مول منذ بداية عام 2020 وحتى شهر نوفمبر 124 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي قدره 3.7 مليار جنيه، وأتاحت 195 ألف فرصة عمل إضافة إلى 119 مليون جنيه تم ضخها من الجهاز للمشاركة في تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية والمجتمعية بمختلف المحافظات لتوفير البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع فيها والمساعدة فى تشغيل العمالة الموسمية غير المنتظمة الأمر الذي أتاح لهم 301 ألف يومية تشغيل.



وأوضحت نيفين جامع، في بيان اليوم، أن الوجه القبلي يأتي على رأس اهتمامات الجهاز، وحصل على 46% من إجمالي التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتوفير فرص عمل للمواطنين وتشجيعهم على الإقبال على العمل الحر.



وأكدت «جامع»، أن الجهاز نجح في تقديم هذا التمويل والدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الرغم من تداعيات أزمة كورونا وما فرضتها من قيود على حركة التجارة وتأثيرها على النمو الاقتصادي.

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وأشارت إلى أن الجهاز كان حريصا منذ بداية ظهور أزمة كورونا على تنفيذ حزمة من الإجراءات لمساعدة أصحاب المشروعات على الاستمرار وعدم الاستغناء عن العمالة الموجودة بمشروعاتهم.وأضافت نيفين جامع أن جميع فروع الجهاز بالمحافظات لم تتوقف عن تقديم خدماتها، إذ نجحت مجمعات خدمة المنشآت الصغيرة التابعة للجهاز في هذه المحافظات في تقديم ما يزيد على 27 ألف خدمة للعملاء تمثلت في استخراج الرخص النهائية والمؤقتة للمشروعات والرقم القومي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية وخدمات أخرى متنوعة.وأكدت أن الجهاز نجح في تقديم حزمة من الخدمات غير المالية وعمل على تطويرها وتقديم بعضها إلكترونيا، واستفاد ما يزيد على 7 آلاف شاب وفتاة من الدورات التدريبية الخاصة بريادة الأعمال، كما تم تسجيل ما يزيد على ألفين مستفيد بالجهات الحكومية نجحوا فى المشاركة بمناقصات بلغت 186.8 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 277 صفقة تكامل بين المشروعات بقيمة صفقات بلغت 14 مليون جنيه وإشراك 274 مشروعا بشركات القطاعين العام والخاص حققوا مبيعات بلغت 6.2 مليون جنيه، كما تم تقديم 4634 خدمة دعم فني متنوعة للمشروعات الزراعية الصغيرة في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي واستفاد ما يزيد على 8 آلاف عميل من خدمات تطوير المشروعات الصناعية، ونجحت مشروعات الحاضنات فى احتضان 86 مشروعا جديدا استفادوا من الخدمات المتنوعة التي تقدمها كما تم تسجيل 145 مشروعا جديدا على منصة المشروعات الصغيرة لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم، واستفاد 67 عميلا من استشارات التسويق الإلكتروني تم تقديمها خلال معرض تراثنا، إضافة إلى ذلك نظم الجهاز 67 معرضا، وشارك فيها 1977 عارضا حققوا مبيعات زادت على 79 مليون جنيه.