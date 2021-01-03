

ننشر أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 4 يناير ننشر أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 4 يناير

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 4 يناير 2021.



وتنشر«بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب في مصر، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.





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وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 827 جنيهًا، وعيار 18 نحو 709 جنيهًا، وعيار 24 نحو 945 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6616 جنيها.وشهدت أسعار الذهب في مصر، خلال عام 2020، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات العام، مالت إلي الارتفاع في أغلب الوقت من العام، وذلك انعكاسا لتذبذب أسعارها عالميا بين التراجع والزيادة نتيجة حالة عدم اليقين بين المستثمرين، مع استمرار انتشار فيروس كورونا، مما يدفع المستثمرون للجوء للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب في أوقات الأزمات.وربح سعر عيار 21 نحو 147 جنيهًا، خلال عام 2020، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 دون المصنعية في بداية تعاملات العام نحو 678 جنيهًا، مقابل نحو 825 جنيهًا اليوم.وزاد سعر عيار 18 بقيمة بلغت 126 جنيهًا، خلال عام، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 دون المصنعية في بداية تعاملات العام نحو 581 جنيهًا، مقابل نحو 707 جنيهًا اليوم.وارتفع سعر عيار 24 بنحو 168 جنيهًا، خلال عام، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 دون المصنعية في بداية تعاملات العام نحو 775 جنيهًا، مقابل نحو 943 جنيهًا في اليوم.في حين زاد سعر الجنيه الذهب بقيمة بلغت 1176 جنيهًا، خلال عام، حيث سجل سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات العام نحو 5424 جنيهًا، مقابل نحو 6600 جنيهًا اليوم.