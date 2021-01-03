5.61 مليار دولار إيرادات قناة السويس خلال 2020

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5.61 مليار دولار إيرادات قناة السويس خلال 2020

القاهرة - مباشر: أعلن أسامة ربيع رئيس الهيئة، أن مؤشرات الأداء وحصيلة الإيرادات المحققة خلال عام 2020 بلغت نحو 5.61 مليار دولار، ثالث أعلى إيراد سنوي على مدار تاريخ القناة، تعكس مرونة واحترافية في التعامل لم تشهدها القناة من قبل خلال تعاملها مع أزمات سابقة.

وأضاف ربيع في بيان صادر اليوم الأحد، أنه العام الماضي مثل أزمة انهيار أسعار النفط خلال عام 2016 التي تراجعت فيها عائدات القناة إلى 5 مليارات دولار، وأزمة الديون السيادية العالمية عام 2009 والتي تراجعت فيها عائدات القناة إلى نحو 4.29 مليار دولار.

وأوضح أن التقارير الملاحية بالقناة خلال عام 2020 سجلت عبور 18829 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن (1.17 مليار طن) ثاني أعلى حمولة سنوية صافية في تاريخ القناة، مقابل عبور 18880 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.21 مليار طن (1.207 مليار طن) خلال عام 2019، بفارق لا يتجاوز 51 سفينة و38.1 مليون طن فقط بين العامين.

وشدد على أن أداء قناة السويس وسياساتها العامة خلال الفترة الماضية حظت بإشادات دولية واسعة أبرزها المجلس البحري والبلطيقي الدولي، ومنظمة Sea trade البحرية.

المصدر: مباشر

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