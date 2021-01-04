تباين سعر الدولار اليوم الاثنين 4-1-2021 أمام الجنيه المصرى

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تباين سعر الدولار اليوم الاثنين 4-1-2021 أمام الجنيه المصرى

تباين سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين 4-1-2021، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلاً استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.67جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى انخفض بمقدار قرش مسجلا 15.67جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، مقابل 15.68جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

ولامست أسعار النفط أعلى مستوى في عدة أشهر اليوم الاثنين بفضل توقعات بأن أوبك ومنتجون حلفاء ربما يقيدون الإنتاج عند المستويات الحالية في فبراير إذ تُبقي جائحة فيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب في النصف الأول مرتفعة.

وارتفعت الأسعار بما يتماشى مع الأسواق المالية بصفة عامة فيما بلغ خام برنت 53.17 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2020. ولامس خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49.71 دولار وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 2020.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 52.97 دولار للبرميل بارتفاع 1.17 دولار أو ما يعادل 2.3 بالمئة بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 49.52 دولار للبرميل.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.78 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.66 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع، مقابل 15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.68 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع، مقابل 15.78 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

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