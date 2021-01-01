لوسيد تسعى لافتتاح معارض لسياراتها الكهربائية في السعودية

المربع نت – صرح بيتر رولينسون بصفته الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد عن أن الشركة تبحث عن فتح معارض لسياراتها في السعودية، حسب موقع Arab News.
وقال رولينسون إن استثمار مليار دولار من قبل صندوق الاستثمار العامة أنعش طموح الشركة لتصنيع مركبات كهربائية معقولة التكلفة، وتسعى الشركة لرد الجميل بمساعدة السعودية في تطوير حلول تخزين الطاقة الشمسية من التقنيات المستخدمة في سيارات الشركة، ما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وتقليل اعتماد الاقتصاد على الوقود الأحفوري.
وعن المعارض في السعودية، فإن لوسيد تنوي افتتاحها بحلول 2021 أو أوائل 2022 لبيع السيارات الكهربائية الفاخرة.
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