

لوسيد تسعى لافتتاح معارض لسياراتها الكهربائية في السعودية لوسيد تسعى لافتتاح معارض لسياراتها الكهربائية في السعودية

المربع نت – صرح بيتر رولينسون بصفته الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد عن أن الشركة تبحث عن فتح معارض لسياراتها في السعودية، حسب موقع Arab News.



وقال رولينسون إن استثمار مليار دولار من قبل صندوق الاستثمار العامة أنعش طموح الشركة لتصنيع مركبات كهربائية معقولة التكلفة، وتسعى الشركة لرد الجميل بمساعدة السعودية في تطوير حلول تخزين الطاقة الشمسية من التقنيات المستخدمة في سيارات الشركة، ما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وتقليل اعتماد الاقتصاد على الوقود الأحفوري.



وعن المعارض في السعودية، فإن لوسيد تنوي افتتاحها بحلول 2021 أو أوائل 2022 لبيع السيارات الكهربائية الفاخرة.

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وتحدث رولينسون عن رؤية لوسيد، قائلا إن الشركة لا تنافس تيسلا كما يصور البعض، بل تنافس شركات السيارات الفاخرة التقليدية أمثال مرسيدس وبي ام دبليو وبورش؛ فتسعى لتصنيع سيارات كهربائية فاخرة منخفضة التكلفة قد يصل سعرها في السنوات القادمة إلى 25 ألف دولار ( 93.7 ألف ريال) مع العلم أن لوسيد اير يبدأ سعرها من 70 ألف دولار ( 262.3 ألف ريال).وتكلم رولينسون عن تقاعس الشركات لمنافسة تيسلا التي تسبقهم بنحو 6 سنوات، وأن لوسيد أخذت على عاتقها هذا التحدي؛ وقد ذكر أن الشركة لديها تكنولوجيا تحسن أداء بطاريات السيارات الكهربائية مقابل تكلفة أقل، ومن ذلك توفيرها بنطاق يزيد عن 800 كيلومتر، وتحقيق مدى ممتاز مقابل الكفاءة: 7.2 كم لكل كيلوواط ساعي.