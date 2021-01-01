تنطلق فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن المعرض يتضمن نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعى أو المعدلة والتي تشمل سيارات سيدان واتوبيسات وميكروباصات ونقل ونماذج لسيارات تعمل بالكهرباء بالإضافة إلى مشاركة ممثلى الشركات العالمية.
ودعت جامع جمهور المواطنين لزيارة المعرض للتعرف على العروض المقدمة للراغبين في الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والتي سيتم اطلاقها خلال افتتاح المعرض متضمنة الشروط والمستندات المطلوبة وبرامج التمويل المتاحة في إطار المبادرة إلى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.
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التعليقات على الدخول بالمجان.. انطلاق معرض تكنولوجيا تحويل السيارات للعمل بالغاز غدا
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