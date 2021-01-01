وكيل شيري يرفع سعر تيجو 7 موديل 2021 في السوق المصري
باعتبارها وكيلا لسيارات شيري في مصر أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو عن زيادة طفيفة بسعر موديل 2021 من سيارتها شيري تيجو 7 المجمعة محليا، حيث بلغت هذه الزيادة 1000 جنيه فقط، وبذلك أصبحت أسعار فئات السيارة كالتالي:
- فئة أولى من 277 ألف جنيه إلى 278 ألف جنيه (زيادة 1000 جنيه).
- فئة ثانية من 301 ألف جنيه إلى 302 ألف جنيه (زيادة 1000 جنيه).
وتحمل الفئتين السابق ذكر أسعارهما من السيارة نفس المحرك، وهو مكون من 4 أسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1500 سي سي وقوته 145 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران، يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:
فئة أولى:
- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.
- أنظمة المكابح ABS وEBD.
- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.
- نظام توازن الإلكتروني ESP.
- مصابيح أمامية LED نهارية وخلفية LED.
- مرايات جانبية قابلة للتسخين.
- شاشة 9 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.
- شاشة 4.5 بوصة بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.
- نظام صوتي يضم 4 سماعات.
- مفتاح ذكي.
- مثبت سرعة.
- زجاج خلفي داكن.
الفئة الثانية:
تشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:
- وسائد هوائية جانبية.
- مقاعد جلدية.
- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.
- نظام تحذير من اقتراب الأجسام والسيارات من مقدمة السيارة.
- منافذ USB خلفية.
- حامل أكواب خلفي.
- فتحة سقف بانورامية.
التعليقات على وكيل شيري يرفع سعر تيجو 7 موديل 2021 في السوق المصري
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق