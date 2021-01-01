5 فوائد لقشر الليمون المغلي

في هذا التوقيت من العام، وبالتزامن مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، يعتبر الليمون من الثمار المهمة والذي يدخل في العديد من الوصفات والخلطات الطبيعيّة الخاصة وعلاج العديد من المشكلات الصّحية، وذلك بفضل تركيبته الفريدة، ولقشر الليمون المغلي فوائد لا حصر لها، وهو ما يوضحه الدكتور أشرف عبدالعزيز خبير التغذية بالمعهد القومي.
فوائد قشر الليمون مغلي
- يقلل الوزن
يُعد من الوصفات القوية التي تساعد على حرق الدهون والشحوم المتراكمة في مناطق مختلفة من الجسم، وذلك من خلال عصر كمية مناسبة من عصير الليمون، ثم غلي قشور الليمون النظيفة بالماء لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وتصفية الماء الذي ينتج عن هذه العملية، وخلطه مع عصير الليمون جيداً، والحرص على تناول كوب واحد من هذه الخلطة قبل تناول الوجبات الرئيسية بربع ساعة على الأقل، وينصح بتقسيم هذه الوجبات إلى أربع وجبات مع التقليل من كمية الطعام المتناول.
- تحسين الكوليسترول
يُساعد على خفض معدل الكوليسترول الضار في الدم، ويحفز من الكوليسترول الجيد، ما يسهل من وصول الأكسجين للدم ويقي من العديد من الأمراض الخطيرة كأمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية.
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