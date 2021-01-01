5 فوائد لقشر الليمون المغلي

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5 فوائد لقشر الليمون المغلي

في هذا التوقيت من العام، وبالتزامن مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، يعتبر الليمون من الثمار المهمة والذي يدخل في العديد من الوصفات والخلطات الطبيعيّة الخاصة وعلاج العديد من المشكلات الصّحية، وذلك بفضل تركيبته الفريدة، ولقشر الليمون المغلي فوائد لا حصر لها، وهو ما يوضحه الدكتور أشرف عبدالعزيز خبير التغذية بالمعهد القومي.

فوائد قشر الليمون مغلي
- يقلل الوزن
يُعد من الوصفات القوية التي تساعد على حرق الدهون والشحوم المتراكمة في مناطق مختلفة من الجسم، وذلك من خلال عصر كمية مناسبة من عصير الليمون، ثم غلي قشور الليمون النظيفة بالماء لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وتصفية الماء الذي ينتج عن هذه العملية، وخلطه مع عصير الليمون جيداً، والحرص على تناول كوب واحد من هذه الخلطة قبل تناول الوجبات الرئيسية بربع ساعة على الأقل، وينصح بتقسيم هذه الوجبات إلى أربع وجبات مع التقليل من كمية الطعام المتناول.

- تحسين الكوليسترول
يُساعد على خفض معدل الكوليسترول الضار في الدم، ويحفز من الكوليسترول الجيد، ما يسهل من وصول الأكسجين للدم ويقي من العديد من الأمراض الخطيرة كأمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية.

يقوي المفاصل والأسنان
يعزز من صحة العظام والمفاصل والأسنان، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم، كما ويساعد على تقوية الجهاز المناعي ويقي من العديد من الأمراض الناتجة عن العدوات المختلفة بفضل احتوائه على فيتامين ج المضاد للالتهابات.

- يقي من الأكسدة
يحمي من التعرض إلى الأكسدة أو ضغط التأكسد، بسبب احتوائه على نسبة عالية من حمض الفلافونويد النشط، كما ويحتوي على نسبة عالية من مركب يوفلافونويدس الحمضي، والذي يساعد على تخليص الجسم من السموم المتراكمة فيه.

كما أنه يحتوي على مركبات salvestrol Q40 والليمونين المضادة للأكسدة، والتي تقاوم الشقوق الحُرة والخلايا السرطانية.

- غني بالبوتاسيوم
يحتوي على تركيز عالٍ من البوتاسيوم، ما يقي من ارتفاع ضغط الدم، ويساعد على تنظيم معدل السكر فيه، كما ويحتوي على نسبة من حمض الستريك المهم لصحة الفم واللثة.

المصدر: الوان

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