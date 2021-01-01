

طريقة لاكتشاف إصابتك بكورونا.. «إعرف الحقيقة» | طريقة لاكتشاف إصابتك بكورونا.. «إعرف الحقيقة» |

تم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ينصح المواطنين بتجربة خطوات معينة لاكتشاف سلامتهم من فيروس كورونا.



تبدأ الخطوات بأخذ نفس عميق مع كتمه لمدة يحددها الفيديو وفق مؤشر، ثم إخراجه مرة أخرى، مع التعليق بأنه في حالة التمكن من كتم النفس طوال المدة المحددة فالشخص سليم، أما إن لم يتمكن فهو مصاب بالفيروس.



وكانت «بوابة أخبار اليوم» قد نشرت حقيقة هذا الفيديو مع بداية فيروس كورونا، حيث أنه تم تداوله مع أول انتشار الفيروس، وأكد الأطباء أن ما يتضمنه غير صحيح بالمرة.

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من جانبها، تؤكد وزارة الصحة على الالتزام بالتعليمات الرسمية التي تعلنها الوزارة وعدم الانسياق لما دون ذلك.فيما، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أنه يمكن للشخص معرفة إصابته بفيروس كورونا من عدمه عن طريق الاشتباه في ظهور أعراض فيروس كورونا عليه مثل ارتفاع درجة الحرارة والإسهال والرشح والعطس وغيرها من الأعراض المشابهة.وأضاف أنه بعد الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا يقوم الشخص المريض بإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية وإجراء الأشعة المقطعية على الصدر ثم تحليل الـ "pcr" للتأكد من الإصابة أو عدمه.وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أن هناك مجموعة أدوية يتم من خلالها علاج المضاعفات والأعراض التي يشكو منها المريض، مؤكدا أن المسحة وحدها لا تكفي للتأكد.