

تكشفها وزارة الصحة.. تعرف على الخضروات الخاصة برفع المناعة تكشفها وزارة الصحة.. تعرف على الخضروات الخاصة برفع المناعة

كشفت وزارة الصحة والسكان فى منشور لها عن مجموعة من الخصروات التى تستهدف رفع المناعة بالتزامن مع جائحة كورونا، وقالت وزارة الصحة إن الخضروات الطازجة مصدر غنى بالفيتامينات ومقوية للمناعة مثل الفلفل الأحمر والطماطم والفلفل الأخضر والجزر.





وأضافت وزارة الصحة والسكان أن تناول الغذاء الصحى وسيلة هامة لرفع المناعة مشيرة إلي أن التغذية يجب أن تعتمد علي الغذاء الطبيعى والبعد عن الأغذية المحفوظة.



وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 136644 حالة من ضمنهم 111451 حالة تم شفاؤها، و 7576 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



