

الشاشات المرنة تصل للحواسيب في 2020 الشاشات المرنة تصل للحواسيب في 2020

تعتمد الهواتف القابلة للطي على الشاشات المرنة، وبالتالي من السهل توقع استخدامها مستقبلا في أجهزة تمثل الشاشات جزء كبير منها، وهنا نشير إلى أجهزة اللابتوب.

لابتوب من لينوفو



ضمن فعاليات CES 2020، أعلنت لينوفو عن لابتوب ThinkPad X1 Fold كأول حاسوب يأتي بشاشة قابلة للطي، والفكرة أن يكون الجهاز المحمول أكثر قابلية للتنقل، ومتعدد الاستخدامات في مختلف الأوضاع.





ونعني بأكثر قابلية للتنقل أن يكتفي المستخدم بحمل شاشة 13.3 إنش على أنها لابتوب دون حاجة للوحة مفاتيح.

قد يعجبك أيضا...

ونعني بتعدد الاستخدامات، أنه يمكن الاستفادة من وضع النوافذ المتعددة كأي جهاز بنظام ويندوز، وبطي الجهاز يمكنك استخدامه بسهولة أكبر ومن ذلك تحويل الجزء السفلي إلى لوحة مفاتيح افتراضية للكتابة، أو يمكنك استخدام الجهاز كشاشة مع لوحة مفاتيح سطح المكتب.هذا الجهاز سيتوفر بمنتصف 2020 بسعر 2500$ وبالنسبة للمواصفات فنوجزها في النقاط الآتية:شاشة 13.3 إنش بدقة 2K من نوع OLED من تصنيع LGمعالج مجهول قد يكون من فئة Lakefield من إنتل.بطاقة رسومات Intel UHD Gen 11.رام يبدأ من 8 جيجابايت مع تخزين يصل إلى 1 تيرابايت.كاميرا 5 ميجابكسل بأعلى الشاشة.مكبر صوت ستريو بدعم تقنية دولبي.دعم القلم الرقمي Active pen.تشغيل Windows 10 Pro.لابتوب × تابت من إنتلإذا أردت أن تتخيل تبني أكبر للشاشات المرنة، فقد استعرضت إنتل نموذج لجهاز مستقبلي؛ عبارة عن شاشة قابلة للطي يمكن تحويلها للابتوب 12 إنش أو تابلت 17.3 إنش.بالطبع من نراه ليس جهاز حقيقي ننتظره، بل هو نموذج يعتمد على معالج إنتل Tiger Lake الذي لم يتم إطلاقه بعد. ومع ذلك فإن التنقية داخله تعطينا نظرة على ما يمكن أن تطور له التقنية وما قد نراه في أجهزة الكمبيوتر قريبا.