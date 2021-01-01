

تسريب منتجات أبل لعام 2020 تسريب منتجات أبل لعام 2020

تستعد أبل للكشف عن منتجات جديدة لأول مرة في 2020، وفقا لحوار مع أشهر مسربي أبل مينج تشي كو.

تشمل منتجات أبل الجديدة: جهاز تعقب واسع المدى، سماعة رأس لا سلكية راقية، منصة شحن لا سلكي صغيرة، آيفون 4.7 إنش، موديلات آيباد برو بتصميم جديد، وموديلات ماك بوك برو وآير.





ويبدو أننا ننتظر معظم هذه المنتجات في النصف الأول من 2020 على حد وصف المصدر. ولقد تطرقت التسريبات إلى بعض هذه المنتجات وهذا ما نعرفه عنها:

• آيفون 4.7 إنش: لا شك أن هذا هو iPhone 9 أو SE 2 منخفض التكلفة المشاع إطلاقه أواخر مارس. سيأتي بمكونات قوية أبرزها معالج A13 الموجود في iPhone 11، لكن في جسم وتصميم iPhone 8، ما يعني الاحتفاظ بزر هوم وقارئ البصمة بدلا من التعرّف على الوجه، على أن يبدأ سعره من 400$.

• موديلات آيباد برو الجديدة: لا تبدو التغيرات الطارئة على التصميم واضحة للحظة، عدا كاميرا خلفية ثلاثية منها كاميرا ToF التي تستطيع عمل مسح ثلاثي الأبعاد للأشياء، ما يجعلها ملائمة لتجربة الواقع المعزز.



• ماك بوك برو/ آير: لم يوضح التسريب إذا ما كنا ننتظر موديل ماك بوك برو جديد أو آير أو كليهما، لكن ما نعلمه هو أن أبل قد تطلق ماك بوك برو 13 إنش بلوحة مفاتيح Scissor في النصف الأول من 2020.

• جهاز تعقب واسع المدى: تتوالى التسريبات عن هذا الجهاز منذ العام الماضي، وهو يجب أن يكون إكسسوري صغير يمكن وضعه مع الأشياء التي يسهل فقدانها مثل المفاتيح، ويبدو أنها سيمكن تعقب هذا الجهاز من هواتفنا من مسافة بعيدة وبدقة أعلى من تقنيات البلوتوث والواي فاي، بفضل تقنية النطاق الفائق العريض (UWB)، وكان المسربون قد كشفوا عن أدلة داخل نظام iOS 13 تفيد أن الجهاز سيتم إطلاقه باسم AirTag.

منتجات آبل لعام 2020

صور من iOS 13 يؤكد وجود جهاز التعقب AirTag المرتقب من آبل

• سماعة رأس لا سلكية راقية: لا توجد معلومات عن هذه السماعة سوى اعتمادها على البلوتوث، وقد سمعنا منذ فترة كلام من بلومبيرج أن أبل تطور سماعة جديدة من نوع فوق الأذن (Over-ear) لكن لا نعلم هل تم إلغاؤها، أم هي نفسها سماعة Beats Solo Bro، وربما تكون PowerBeats4 المرتقبة.

• منصة شحن لا سلكي صغيرة: لا توجد معلومات عن هذا الشاحن. لكنه يعيد إلى الأذهان شاحن AirPower اللاسلكي الذي ألغته الشركة بعد أكثر من عام على تشويقنا بقدرته على شحن 3 أجهزة في وقت واحد، مثل آيفون وساعة Apple Watch وسماعة AirPods، وكان إلغاء الشاحن نتيجة لمشاكل تقنية لم تستطع الشركة تجاوزها.