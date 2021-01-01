حققت شركة تسلا هدفها المرجو من إنتاج وتسليم السيارات الكهربائية خلال 2020؛ بتصنيعها 509,737 سيارة ونجاحها في تسليم 499,550 سيارة بنسبة بلغت 99.91% من إجمالي هدف التسليم.
وبالنظر لمجموع الشجنات التي حققتها الشركة العام السابق 2019 نرى الفرق واضحًا؛ حيث كانت قد سلمت شحنات بعدد 367,500 سيارة في العام السابق للجائحة؛ فيما جاءت نتائج التصنيع والتسليم في عام 2020 متوافقة مع أهداف الشركة بالرغم من جائجة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وكانت غالبية سيارات تسلا التي تم إنتاجها من الطرازات معقولة السعر Model 3 وModel Y بعدد بلغ 454,932 من إجمالي الإنتاج؛ فيما بلغ عدد السيارات الأعلى في السعر والإمكانيات 54,805 سيارة من طرازي Model S و Model X.
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التعليقات على تسلا تنجح في شحن نصف مليون سيارة خلال 2020
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