خطاب رسمي من التعليم يحسم مصير الدراسة بالمدارس الفنية

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، عن طرق استكمال المحتوى التعليمي لطلاب مدارس التعليم الفني.

قال مجاهد في خطاب رسمي أرسله للمديريات التعليمية إنه تقرر تأجيل جميع الامتحانات لما بعد اجازة نصف العام حال استقرار الاوضاع داخليا جراء انتشار فيروس كورونا.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم انه تقرر ايقاف حضور الطلاب في مدارس التعليم الفني خلال الفترة من ٢ حتى ١٦ يناير ٢٠٢١ لتفادي فترة ذروة كورونا .

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم استكمال الدراسة واستكمال المحتوى الدراسي المقرر على طلاب التعليم الفني بدون محذوفات من المناهج.

كما أشار إلى تعليق الدراسة النظرية والعملية بمدارس التعليم والتدريب المزدوج وكذلك التدريبات العملية بالمنشآت التدريبية كإجراء احترازي لمنع انتشار كورونا.

المصدر: elbalad

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