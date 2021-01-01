كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، عن طرق استكمال المحتوى التعليمي لطلاب مدارس التعليم الفني.
قال مجاهد في خطاب رسمي أرسله للمديريات التعليمية إنه تقرر تأجيل جميع الامتحانات لما بعد اجازة نصف العام حال استقرار الاوضاع داخليا جراء انتشار فيروس كورونا.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم انه تقرر ايقاف حضور الطلاب في مدارس التعليم الفني خلال الفترة من ٢ حتى ١٦ يناير ٢٠٢١ لتفادي فترة ذروة كورونا .
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التعليقات على خطاب رسمي من التعليم يحسم مصير الدراسة بالمدارس الفنية
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