تجارة حلوان: استمرار الدراسة أون لاين لطلاب البكالوريوس حتى 14 يناير

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بدأت جامعة حلوان في تفعيل نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين وتفعيل منصات التعليم الالكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الاول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت ادارة شئون الطلاب لكلية التجارة بجامعة حلوان ، انه وفقا لقرارات الحكومة فأنه سيتم متابعة الدراسة بنظام الاون لاين عبر برنامج ميكروسوفت و جروبات الفيس بوك و التيلجرام و قنوات اليوتيوب الخاصة بالجامعة بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس ببرنامجى bis , fmi ، و ذالك بواقع محاضرة واحدة اسبوعين لكل فرقة .



ونوهت ادارة الكلية الى ان متابعة الدراسة بنظام الاون لاين مستمرة حتى يوم 14 يناير 2020 .

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واشارت الكلية الى انه جارى العمل على تعديل جداول الامتحانات طبقا لتعليمات الحكومة على ان تبدأ بعد انتهاء اجازة نصف العام الدراسى .اقرا ايضا : كل ما تريد معرفته عن امتحانات 2021كان مجلس الوزراء وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من اليوم ، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد .اقرا ايضا : وكيل وزارة التربية والتعليم يوضح حقيقة إصابة 50 طالبا ومعلما بفيروس كوروناويأتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، و ذلك مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.