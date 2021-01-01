بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كوردون بلو



طريقة عمل كوردون بلو طريقة عمل كوردون بلو

يعتبر كوردون بلو من الأطباق الشهية التي يعشق تناولها الكبار والصغار.



وتقدم الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد، طريقة عمل كوردون بلو بأسهل الخطوات.



مقادير كوردون بلو

دجاج مفروم

بهارات دجاج

بصلة مبشورة

فلفل أسود ملح

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-الحشوجبنة شيدربسطرمة أو لانشون-الوجهخلطة كريسبىبقسماطدقيقبيضةزيت للقليبطاطس محمرة للتقديمطريقة تحضير كوردون بلو-يخلط الدجاج المفروم مع القليل من الدقيق والبقسماط والبهارات والبصل المبشور والملح والفلفل الأسود-يغطى الخليط ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة-يفرد الخليط على كيس بلاستيك أو ورق زبدة-يضاف على الوجه شرائح البسطرمة والجبنة واللانشون وتلف رولات صغيرة أو رول كبير-يخفق البيض مع الملح والفلفل الأسود والقليل من اللبن أو الماء-تخلط خلطة الكريسبي مع القليل من الدقيق والبقسماط-تقلب رولات الكوردون بلو في خليط البيض ثم خليط الكريسبى-يمكن أن توضع في الثلاجة لتتماسك مرة أخرى-تقلى في الزيت حتى النضج-تقدم مع البطاطس المحمرة