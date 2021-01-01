متى يبدأ الأطفال فى التسنين؟

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التسنين

في كثير من الأحيان، يعرف معظم الآباء متى يكون طفلهم في مرحلة التسنين، حيث يعبر طفلهم عن عدم الراحة بالطريقة الوحيدة التي يعرفونها، البكاء والقلق وعدم القدرة على النوم.

على الرغم من أن العملية قد لا تكون سهلة، إلا أن هذا الإنجاز يوضح أن طفلك الصغير يسير على الطريق الصحيح نحو التطور.

الأسنان هي مقدمة لنظام غذائي جيد. بدونهم، سيضطر طفلك الصغير إلى تناول الطعام المهروس إلى الأبد. عندما تبرز أسنانه، يمكن لطفلك أن يبدأ في الاستمتاع بالطعام الصلب، مما يساعده على زيادة الوزن حتى يتمكن من الاستمرار في النمو والتطور.

متى تتوقعين أن يبدأ طفلك في التسنين؟

الحقيقة هي أن كل طفل مختلف. بشكل عام، يمكنك توقع أن يبدأ طفلك في التسنين بين ثلاثة إلى ستة أشهر. عادة، تنبثق الأسنان السفلية أولًا ، تليها الأسنان الأمامية العلوية الأربعة. قبل أن يدخل طفلك هذا الإطار الزمني، ستشير بعض العلامات والأعراض إلى أنه بدأ في التسنين. يجب أن يكون لدى كل والد بعض النصائح التي ستجعل العملية أسهل.

المصدر: موقع spourt

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