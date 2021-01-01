متى يبدأ الأطفال فى التسنين؟

في كثير من الأحيان، يعرف معظم الآباء متى يكون طفلهم في مرحلة التسنين، حيث يعبر طفلهم عن عدم الراحة بالطريقة الوحيدة التي يعرفونها، البكاء والقلق وعدم القدرة على النوم.
على الرغم من أن العملية قد لا تكون سهلة، إلا أن هذا الإنجاز يوضح أن طفلك الصغير يسير على الطريق الصحيح نحو التطور.
الأسنان هي مقدمة لنظام غذائي جيد. بدونهم، سيضطر طفلك الصغير إلى تناول الطعام المهروس إلى الأبد. عندما تبرز أسنانه، يمكن لطفلك أن يبدأ في الاستمتاع بالطعام الصلب، مما يساعده على زيادة الوزن حتى يتمكن من الاستمرار في النمو والتطور.
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