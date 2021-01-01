13 حيلة تجعل وجهك جميلا بدون مكياج



وجهك جميلا بدون مكياج وجهك جميلا بدون مكياج

تعانى الكثير من السيدات من مشاكل البشرة والتى تضطر عادة لإخفائها بـ المكياج ووسائل التجميل الأخرى مما يهدر الكثير من الوقت والجهد والأموال أيضا للاستمرار على هذا الروتين بشكل يومي.



ونعرض لكم 13 حيلة تجعل وجه المرأة جميلا بدون مكياج وفقا لما أورده موقع " برايت سايد" .



- تحسين لون الوجه

لجعل بشرة وجهك تبدو أكثر صحة، استخدمى شاي البابونج خذى ملعقة كبيرة من البابونج وأضف كوبًا واحدًا من الماء الساخن واتركه ليخمر في الترمس لمدة 30 دقيقة ثم قومى بتصفية المشروب من خلال غربال واتركه يبرد قليلًا ثم أضف ملعقة صغيرة من العسل. اشرب في رشفات صغيرة كل يوم قبل الإفطار لمدة 15 يوما.

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- اجعل الرموش تبدو أطول وأكثر سمكًامن أفضل الطرق لتغذية رموشك استخدام خليط زيتي محلي الصنع. خذ كميات متساوية من زيوت الخروع واللوز والسمسم والأرقطيون ، وأضف فيتامين إي (يساعد على زيادة عمر التخزين). امزج المكونات في وعاء، عندما يصبح المزيج جاهزًا، ضعيه على الرموش الجافة واتركيه طوال الليل. استمر في العلاج لمدة أسبوعين للحصول على تأثير ملحوظ ومنشط.- تخلصي من الشعر الهش والأطراف المتقصفةعندما يحتاج شعرك إلى مساعدة فورية، فإن الحل هو ماسك سهل الصنع، اخفقي صفار بيضة ونصف كوب من الزبادي الطبيعي غير المضاف في طبق واحد.أضف ملعقة كبيرة من زيت الخروع ثم أضيفي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. أخيرًا ، أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو أو زيت الجوجوبا. قلّب المكونات معًا جيدًا، عندما يصبح المزيج جاهزًا ، ضعيه على شعر مبلل ، ثم ضعيه على غطاء من البولي إيثيلين.اتركي القناع لمدة ساعة وبعد ذلك اغسلي شعرك جيدًا.- تغذية يديكلجعل بشرة يديك ناعمة ومخملية ، خذ كمية صغيرة من كريم اليد وامزجها مع كمية مماثلة من الخل، ضع المرهم الناتج كل مساء قبل النوم لمدة أسبوعين.- اجعلي شعرك يبدو ناعمًا ولامعًانأخذ موزة مقشرة ونضعها في الخلاط ونضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، اخفقي المكونات ثم أضيفي ملعقتين من العسل وملعقة كبيرة من الزبادي غير المضاف، قلّبها معًا حتى تحصل على عجينة تشبه اللب، ضعي المعجون على الشعر المبلل ثم ضعيه على غطاء من البولي إيثيلين. بعد 30 دقيقة واغسل القناع جيدًا.- إزالة تقشير الجلدغسول عصير الصبار مثالي للعناية بجميع أنواع تهيج بشرة الوجه، لتحضير المستحضر ، خذ 100 جرام (3.5 أونصة) من عصير الصبار، أضف ثلاث ملاعق كبيرة من الماء المغلي وثلاث ملاعق كبيرة من الكحول، قليبها جيدًا وافركي المرهم الناتج على جلد وجهك ورقبتك كل يوم، اتركيه لمدة عشر دقائق ثم اغسليه. اختتم كل علاج بوضع كريم البشرة العادي على المناطق المتهيجة.- تقوية وتبييض الأظافرلجعل أظافرك تبدو صحية وجميلة ، كل ما عليك فعله هو أن تغسل أصابعك في عصير الليمون، اقطعي ليمونة إلى نصفين واستخدمي كل نصف كمنطقة مرتجلة لتغمس أصابعك فيها، للحصول على أفضل النتائج ، اتركي أظافرك تنقع في العصير لمدة 15 دقيقة.- تخلص من الرؤوس السوداءسيساعدك قناع التقشير المزيل للرؤوس السوداء هذا على التخلص من الرؤوس السوداء بسرعة كبيرة. اخلطي بعض الفحم المنشط مع غراء نمط "المدرسة" غير السام في وعاء لصنع القناع، ضعي الخليط على أنفك وخدودك والمناطق الأخرى التي أغلقت فيها المسام، اتركي القناع حتى يجف وبعد أن يتم تقشير القناع ، قومي بتوحيد وجهك لإغلاق جميع المسام.- التعامل مع تشقق الشفاهامزج كميات متساوية من القشدة الحامضة وعصير الجزر. ضعي المزيج على شفتيك واتركيه لمدة سبع دقائق، اغسل شفتيك بعد ذلك.- تبييض أسنانكسحق بعض أقراص الفحم المنشط. نظف أسنانك بالمسحوق الناتج، كلمة نصيحة: عليك شراء فرشاة أسنان منفصلة لهذا الغرض.- تخلصي من الهالات السوداء تحت عينيكانقعي قطعتين مسطحتين من القطن في كوب من الحليب البارد ثم ضعيهما تحت عينيك مباشرة، هذا حقا يعمل.- إنشاء تسريحة مثاليةيمكن أن تكون الكهرباء الساكنة مصدر إزعاج عند تصفيف شعرك، للتخلص منه اغسلي يديك بالماء المعدني ثم امسحيهما على شعرك.- الحصول على بشرة متوهجة وصحيةمزيج من السكر والطماطم يصنع مقشر رائع للوجه، سيزيل خلايا الجلد الميتة ويمنح بشرتك توهجًا صحيًا ونقطع الطماطم إلى شرائح ونرش عليها بعض السكر، افركي بشرتك برفق بحركات دائرية صغيرة، اتركيه لمدة 10 دقائق ، ثم اغسليه بالماء، كرر الإجراء 3-4 مرات في الأسبوع.