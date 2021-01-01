طريقة تحضير بطاطا ودجز مقلية ومشوية مثل المطاعم



البطاطس الودجز المقرمشة البطاطس الودجز المقرمشة

تعد البطاطس الودجز المقرمشة من أحب الأطعمة إلى الجميع، لأنها من الأطعمة التي يمكن تناولها بجانب العديد من الأكلات، وإعدادها بالكثير من الوصفات والطرق المختلفة.



وإليكم الطرق المختلفة لتحضير البطاطس الودجز



طريقة عمل بطاطس ودجز مقلية

المكونات

بطاطس حسب الكمية المطلوبة

2 كوب دقيق

1 1/2 كوب حليب

1 بيضة

2 ملاعق صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة ملح ثوم

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق بصل

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة صغيرة بهار دجاج اختياري

زيت للقلي

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تعليماتفي وعاء صغير ، يُمزج الحليب والبيض، اخفقي معًا لخفق البيض بالكامل، في وعاء آخر نضيف الدقيق والملح وملح الثوم ومسحوق البصل والفلفل الأسود وتوابل الدواجن.اغسلي البطاطس جيدًا وقطعيها إلى شرائح صغيرة، يجب ألا يزيد سمك البطاطس عن 3/8 بوصة في الجزء الخارجي من البطاطس، من الناحية المثالية ، يجب تقطيع البطاطس بشكل موحد قدر الإمكان، يسخن الزيت إلى 350 درجة.لتحضير البطاطس ، يُنقع البطاطس في الدقيق أولًا ، ثم يُغمس في خليط البيض ، ثم يُعاد إلى الدقيق، ضعي البطاطس على رف سلكي فوق صينية الخبز للسماح لها بالجفاف.سيثبت الغلاف ويبقى على البطاطس بشكل أفضل إذا سمح لها بالثبات لمدة 5 إلى 10 دقائق قبل التقديم، وتقلى البطاطس لمدة 5 إلى 6 دقائق ، ثم تُرفع عن النار وتوضع على رف سلكي حتى تصفى، بعد وقت الطهي الأول ، ضع كل دفعة من البطاطس في الزيت لمدة 3 إلى 4 دقائق أخرى، ينتج عن هذا الطهي الثاني بطاطس بطبقة خارجية شديدة النعومة، عند إزالتها للمرة الثانية ، صفيها على الرف السلكي ، ثم قدمها على الفور.طريقة عمل بطاطس ودجز مشويةالمكونات4 حبات بطاطس كبيرة ، مغسولة1 ملعقة كبيرة زيت كانولا3 ملاعق كبيرة من أوراق إكليل الجبل الطازجة المفرومة ناعمًا1 ملعقة صغيرة ملح1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحونطريقة التحضيرالخطوةالاولىرش الشبكة الباردة للشواية الخارجية برذاذ الشواء، تحضير الشواية للحرارة المتوسطة.الخطوة الثانيةتقطع كل حبة بطاطس بالطول إلى 8 قطع ؛ فرشاة بالزيت، رشي عليها إكليل الجبل والملح والفلفل.الخطوة الثالثةتُشوى لمدة 25 إلى 30 دقيقة أو حتى تنضج البطاطس وتحمر مع التقليب من حين لآخر.طريقة عمل بطاطس ودجز مثل المطاعمالمكونات6 حبات بطاطس روسيت كبيرة ، مغسولة1/4 كوب زيت زيتون1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم (أو 3 ملاعق صغيرة مسحوق ثوم)1/2 ملعقة صغيرة مسحوق بصل2 ملعقة صغيرة ملح، (ضبط لجميع الأذواق)1 ملعقة صغيرة بابريكا1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش2/3 كوب جبن بارميزان مبشور ناعمًا أو مبشور ، مقسم2 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم طازجتعليماتيسخن الفرن إلى 390 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية).قطّع كل حبة بطاطس إلى نصفين بالطول ، ثم قطّع كل نصف إلى نصفين بالطول مرة أخرى ، ثم قطّع كل نصف إلى نصفين بالطول مرة أخرى حتى تحصل على 8 قطع نفس الحجمفي وعاء صغير ، اخلطي الزيت والثوم ومسحوق البصل والملح والفلفل والفلفل الأحمر، يُسكب مزيج الزيت فوق البطاطس ويُقلب معًا حتى يتغطى بالتساوي.رتبي البطاطس في طبقة واحدة على صينية خبز كبيرة بحيث يكون الجلد متجهًا لأسفل، يرش نصف جبن البارميزان والملح الإضافي إذا لزم الأمر.اخبزي لمدة 35 دقيقة ، مع تقليب البطاطس في منتصف وقت الخبز ، حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة وتنضج تمامًا عند اختبارها باستخدام شوكة.يرش البقدونس وجبنة البارميزان المتبقية للتقديم.بطاطس ودجز بالفرن .. منال العالممقادير3حبة كبيرة بطاطس1ملعقة صغيرة بهارات الكاري1ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة1ملعقة صغيرة بابريكا (فلفل حلو)4/1 ملعقة صغيرة شطة4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود1ملعقة صغيرة ملح1ملعقة صغيرة ثوم بودرة1ملعقة صغيرة برش ليمون ناعم4/1كوب زيت زيتونطريقة التحضيرسخني الفرن لدرجة حرارة 200 مْ، احضري صينية واسعة قصيرة الحافة.لا تقشري البطاطس، اغسليها جيدا باستعمال فرشاة خشنة للتخلص من الأتربة، جففيهاقطعي البطاطس طوليا الى نصفين ثم اقطعي كل نصف الى أربعة اصابع.ضعي البطاطس في الصينية.في طبق صغير ضعي البهارات، الكزبرة، البابريكا، الشطة، الفلفل، الملح، الثوم، برش الليمون وزيت الزيتون، قلبي ليختلط.وزعي خليط البهارات على البطاطس، قلبي اصابع البطاطس مع بعضها لتتغطى كلها بالبهارات.رتبي اصابع البطاطس بحيث تكون جهة القشرة الى أسفل. لا تغطي الصينية.ادخلي الفرن 25 – 20 دقيقة الى ان تصبح البطاطس ذهبية اللون ومحمصة، قدميها ساخنة.