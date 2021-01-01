مش بس خسارة الوزن.. 5 فوائد مذهلة لـ الصمغ العربي



الصمغ العربي الصمغ العربي

يحتوي الصمغ العربي على الألياف القابلة للذوبان ، ويُعتقد أن ألياف الصمغ العربي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم ، والتحكم في نسبة السكر في الدم ، والحماية من مرض السكري ، والمساعدة في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي، وتذوب في الماء وتشكل مادة شبيهة بالهلام في الأمعاء.



وطبقًا لما قدمه موقع verywellfit إليكم ابرز فوائد الصمغ العربي على الصحة...



يخفف من أعراض القولون العصبي

تساعد ألياف الصمغ العربي في تخفيف أعراض القولون العصبي، بحسب دراسة، قرر الباحثون أن اللبن المخصب بألياف الصمغ العربي وبكتيريا Bifidobacterium lactis B. lactis يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي.

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في إرشادات الممارسة السريرية المنشورة في عام 2020 ، توصي الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي باستخدام البروبيوتيك لإدارة أعراض القولون العصبي فقط في سياق التجربة السريرية.يساعد في إدارة الوزنتشير الأبحاث الأولية إلى أن ألياف الصمغ العربي قد تساعد في تقليل مؤشر كتلة الجسم (BMI) ونسبة الدهون في الجسم، في إحدى الدراسات ، تناولت النساء الأصحاء إما الصمغ العربي أو دواء وهمي يوميًا، في نهاية فترة الدراسة التي استمرت ستة أسابيع ، كان لدى أولئك الذين تناولوا الصمغ العربي انخفاضًا كبيرًا في مؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون في الجسم.وجدت دراسة نشرت في مجلة Appetite أن الصمغ العربي يقلل من السعرات الحرارية بعد ثلاث ساعات من تناوله ويزيد من الشعور بالشبع.قد يخفض نسبة الكوليسترولعندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الكوليسترول تحت السيطرة ، تشير الدراسات الأولية إلى أن الحصول على الألياف القابلة للذوبان قد يكون له تأثير، وفي إحدى الدراسات ، على سبيل المثال ، قام الباحثون بتحليل البحث المتاح عن ألياف الصمغ العربي ووجدوا أنه يقلل من مستويات الكوليسترول .يساعد في إدارة مرض السكريتلعب الألياف الغذائية دورًا في تنظيم نسبة السكر في الدم، في حين أن هناك القليل من الأبحاث السريرية حول ألياف الأكاسيا ومرض السكري ، تشير الأبحاث الأولية إلى أن الألياف قد تساعد في الحماية من بعض المضاعفات المرتبطة بمرض السكري، في دراسة حيوانية نُشرت في عام 2012 ، أجرى العلماء اختبارات على الفئران المصابة بداء السكري وقرروا أن العلاج بألياف الصمغ العربي ساعد في خفض ضغط الدم.يدعم صحة الكبدتشير الأبحاث المستندة إلى الحيوانات إلى أن ألياف الصمغ العربي قد تساعد في الحماية من تلف الكبد الناجم عن عقار الاسيتامينوفين، وجدت إحدى الدراسات أن علاج الفئران بألياف الصمغ العربي قبل إعطاء عقار الاسيتامينوفين ساعد في حماية أكبادهم من التأثيرات السامة للدواء، ﻿ووفقًا لمؤلفي الدراسة ، قد تساعد ألياف الصمغ العربي في مكافحة تلف الكبد عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي.