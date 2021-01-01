فيديو جديد لقاتل زوجته أمام مدرسة ببولاق .. شاهد

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فيديو جديد لقاتل زوجته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديدا صادما لقاتل زوجته أمام إحدى المدارس ببولاق بالتحديد في منطقة صفط اللبن.

ويوضح الفيديو المتداول القاتل وهو يقف بجوار جثة زوجته، ويتحدث إلى المارة وهو يدخن السجائر بعد ارتكابه جريمته.

ويوضح الفيديو القاتل وهو يحمل السكين، و الدماء تغرق يده وجثة زوجته بعد طعنها في رقبتها وصدرها.

وكان المتهم أقدم على قتل زوجته بعد شكه في سلوكها و اكتشافه رفعها قضية خلع عليه مما أثار هذا الأمر غضبه ليقوم بطعنها أمام مكان عملها بإحدى المدارس بمنطقة بولاق.

المصدر: elbalad

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