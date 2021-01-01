تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديدا صادما لقاتل زوجته أمام إحدى المدارس ببولاق بالتحديد في منطقة صفط اللبن.
ويوضح الفيديو المتداول القاتل وهو يقف بجوار جثة زوجته، ويتحدث إلى المارة وهو يدخن السجائر بعد ارتكابه جريمته.
ويوضح الفيديو القاتل وهو يحمل السكين، و الدماء تغرق يده وجثة زوجته بعد طعنها في رقبتها وصدرها.
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التعليقات على فيديو جديد لقاتل زوجته أمام مدرسة ببولاق .. شاهد
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