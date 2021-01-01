فوائد غير متوقعة للثوم أبرزها جاذبية الرجال والتخسيس



فوائد غير متوقعة للثوم فوائد غير متوقعة للثوم

يمتلك الثوم العديد من الفوائد الخارقة للإنسان فهو لا يقتصر على زيادة المناعة وتنقية الجسم من الميكروبات بل وجد الباحثون أن له العديد من المزايا الاخرى غير المتوقعة والتى نعرضها لكم فى هذا التقرير وفقا لما أورده موقع " برايت سايد " .



جاذبية الرجال

الثوم يجعل الرجال أكثر جاذبية، فقد كان يُعتقد دائمًا أن رائحة الثوم تثبط أي رغبة في التواصل، لكن الدراسات الحديثة تثبت أن هذا خطأ، القيد الوحيد هو أن الرجل يجب أن يأكل فصين من الثوم ، قبل 12 ساعة من أجل إثارة إعجاب المرأة.



تبين أن النساء يصبن بالجنون بشأن رائحة جسم الرجل الذي أكل الثوم، ومع ذلك يصعب على العلماء تفسير هذه الظاهرة ربما يكون السبب خفيًا في خصائصه المضادة للميكروبات ، والتي تجعل رائحة العرق ليست حادة جدًا.

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تحسين نظام المناعةحقيقة أن الثوم يحمينا من مختلف الفيروسات ونزلات البرد كانت معروفة حتى لجداتنا، لكن العلماء أكدوا مرة أخرى أنه يجب على المرء أن يستهلك الثوم بانتظام لتجنب الإصابة بالمرض في الشتاء، هذا كله لأنه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والزيوت المفيدة والأحماض الأمينية، علاوة على ذلك ، يحتوي على الأليسين وهو مركب عضوي يقتل البكتيريا والفطريات.ملاحظة مهمة: يجب أن يكون الثوم طازجًا لحمايتك من الأمراض، يتشكل الأليسين فقط من خلال التدمير الميكانيكي للخلايا النباتية الذي يحدث عند قطعها أو الضغط عليها، عندما يتم تدمير سلامة القرنفل ، تختلط مكوناته وتشكل مركبًا مضادًا للميكروبات ، في حين أن التسخين يقتل تقريبًا كل الخصائص المفيدة للثوم.يستقر ضغط الدمأضف الثوم إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، يوسع الأوعية ويقلل من ضغط الشرايين، يختفي الصداع والحمل على القلب مع ارتفاع ضغط الدم من أجل علاج ارتفاع ضغط الدم ، يجب تناول 4 فصوص من الثوم يوميًا.يقلل الثوم من مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم بنسبة 10-15٪، تقل مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية بمقدار الضعف تقريبًا.ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أنه لا يمكن استخدام هذه الطريقة كعلاج وحيد ويجب استشارة طبيبك قبل استخدام الثوم أو المكملات الغذائية.تحسين الذاكرةوفقًا لإحدى النظريات ، يشيخ جسم الإنسان والدماغ بسبب تفاعل الأكسدة الكيميائي حيث نستهلك الطعام والأكسجين وننتج الطاقة بدلًا من ذلك. لكن هذه العملية تدمر الخلايا وبمرور الوقت يصبح الجلد مترهلًا ويتوقف الدماغ عن كونه حادًا كما اعتاد. تحارب مضادات الأكسدة الأكسدة المفرطة وتساعدنا في الحفاظ على الشباب.تبيع شركات الأدوية المكملات المضادة للأكسدة مقابل أموال مجنونة. ومع ذلك ، يحتوي الثوم البسيط على مجموعة من المكونات التي تمنع الدماغ من الشيخوخة ولا تكلف الكثير، كبار السن الذين يستهلكونه يقللون من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، بينما يمكن للشباب تحسين ذاكرتهم وزيادة إنتاجية الدماغ، كل ما عليك فعله هو تناول الثوم بشكل منتظم.زيادة قدرة على التحملالثوم يجعل القلب والعضلات يعملان بشكل أكثر فعالية، إذا كنت تمارس الرياضة ، فإن استهلاك هذا المنتج سيحسن نتائجك، في اليونان القديمة ، عندما لم يكن أحد على علم بالمنشطات ، تم إطعام الرياضيين الأولمبيين بالثوم ، مما جعلهم يجرون ويؤدون اللقطة بشكل أفضل من منافسيهم. علاوة على ذلك ، كان هذا المنتج مفيدًا للأشخاص غير المرتبطين بالرياضة أيضًا لأنه يقلل من التعب ويزيد من الإنتاجية ويساعد الناس على البقاء على قيد الحياة في موسم البرد.تحسين شعر وبشرةالشعر: الثوم يعزز نمو الشعر مما يجعله أطول وأكثر سمكا، ويمكنه حتى علاج الثعلبة الموضعية، لتحقيق هذه النتيجة ، يجب على المرء أن يطبقها على فروة الرأس. لحسن الحظ ، تعلمت الشركات المصنعة لمستحضرات التجميل إنتاج زيت شعر بالثوم عديم الرائحة .بشرة. تحتوي الخلايا الليفية (الخلايا المسؤولة عن تجديد الجلد) على تفاعل إيجابي مع الثوم، 2 فصوص تؤكل يوميا تكفي لتطوير إنتاج الكولاجين الطبيعي والإيلاستين.الحماية من الشمس، المكونات التي يحتويها الثوم تحمي من الشيخوخة الضوئية، لن تجفف أشعة الشمس الجلد إذا تناولت المزيد من الثوم.يقلل وجع الأسناننظرا لخواصه المضادة للبكتيريا والفطريات والثوم هو جيد لتجويف الفم. يقتل الميكروبات الضارة ويشفي التهاب اللثة، يقلل هذا المنتج المفيد من مخاطر التسوس، إذا بدأت في تناول الثوم بانتظام ، فلن تحتاج إلى زيارة طبيب أسنانك كثيرًا.التخسيسنتيجة للتفاعلات الكيميائية المعقدة ، ينشط خميرة خاصة في الدم ويدمر الرواسب الدهنية، هناك احتمال كبير أن الأدوية المضادة للدهون ستصنع قريبًا من الثوم العادي، ويمنع الثوم زيادة الوزن عند اتباع نظام غذائي غير لائق وغير متوازن، يحرق السعرات الحرارية الزائدة التي تدخل الجسم، لا يعمل إلا إذا تناولت كمية كافية من الثوم.الحالات التى يمنع فيها تناول الثومومع ذلك ، حتى هذا المنتج الفائق له موانع، يمكن أن يكون الثوم خطيرًا في بعض الحالات:لا ينصح الأطباء بتناول الكثير من الثوم أثناء الحمل والرضاعة.يجب على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات استهلاكها بكميات معتدلة.لا ينبغي لأحد أن يأكل الثوم قبل أسبوعين من الجراحة لأن الثوم يخفف الدم ويمكن أن يسبب النزيف.عندما يلامس الثوم الجلد ، يمكن أن يسبب الثوم والمنتجات التي تحتوي على الثوم شيئًا مثل الحروق.. لذلك من الضروري استشارة طبيبك قبل استخدامه.الثوم سم للحيوانات ، وخاصة القطط والكلاب من أصل ياباني (أكيتا وشيبا إينو).يقول الأطباء أن الشخص السليم يمكن أن يستهلك ما يصل إلى 4 فصوص من الثوم يوميًا ويشعر بالراحة.