شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار الغاز الضخم على الحدود السورية اللبنانية

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار الغاز الضخم على الحدود السورية اللبنانية

صورة الخبر: اللقطات الأولى لانفجار الغاز الضخم
اللقطات الأولى لانفجار الغاز الضخم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات الأولى المصورة للانفجار الضخم الذي ضرب خزانات للغاز والمازوت، مساء اليوم الأحد، في منطقة القصر الحدودية بين لبنان وسوريا.

وبحسب موقع "النشرة" فإن الانفجار وقع في خزانات للغاز والمازوت عند معبر العريض في ​منطقة القصر​ الحدودية، وما زالت قوارير الغاز تتفجر حتى اللحظة.

وأحدث الانفجار دويًا هائلًا وامتدت ألسنة من اللهب بطول 10 أمتار، فيما لم تعرف بعد نتائج الانفجار حول ما إذا كان هناك ​ضحايا​ بالأرواح.

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني عن وقوع 5 إصابات في انفجار القصر، وتوجهت ثلاث فرق تابعة للصليب الأحمر اللبناني إلى مكان الانفجار.

وقامت قوى الدفاع المدني اللبناني، على الفور، بتنفيذ عمليات إخماد الخزانات المتفجرة عند معبر العرض الحدودي في منطقة القصر اللبنانية.

المصدر: النشرة

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار الغاز الضخم على الحدود السورية اللبنانية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
90337

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager