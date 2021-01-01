تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات الأولى المصورة للانفجار الضخم الذي ضرب خزانات للغاز والمازوت، مساء اليوم الأحد، في منطقة القصر الحدودية بين لبنان وسوريا.
وبحسب موقع "النشرة" فإن الانفجار وقع في خزانات للغاز والمازوت عند معبر العريض في منطقة القصر الحدودية، وما زالت قوارير الغاز تتفجر حتى اللحظة.
وأحدث الانفجار دويًا هائلًا وامتدت ألسنة من اللهب بطول 10 أمتار، فيما لم تعرف بعد نتائج الانفجار حول ما إذا كان هناك ضحايا بالأرواح.
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التعليقات على شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار الغاز الضخم على الحدود السورية اللبنانية
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