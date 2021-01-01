تفاصيل جديدة عن سلالة كورونا المتحورة في أمريكا

كشف أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، عن تفاصيل جديدة عن سلالة كورونا المتحورة، والتي ظهرت في البلاد منذ أيام.
وقال "فاوتشي"، في تصريحات لشبكة "آيه.بي.سي نيوز" الأمريكية، "السلالة الجديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة بين الناس".
وتابع أن السلالة الجديدة ورغم انتشارها السريع، فإنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرا من المرض، مشيرًا إلى أنها لا تسبب الموت بشكل كبير.
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