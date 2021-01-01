برعاية الاتحاد الأفريقي.. استئناف مفاوضات سد النهضة بعد الانقطاع لعدة أشهر.. فيديو

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صورة الخبر: سد النهضة
سد النهضة

عرضت فضائية "الغد"، تقريرًا يوضح استئناف مفاوضات سد النهضة اليوم، الأحد، بعد جمود استمر عدة أشهر؛ لتنضم مصر إلى جولة جديدة من المحادثات مع السودان وإثيوبيا في محاولة لحل الخلاف بشأن سد النهضة.

فيما أوضح التقرير، أن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أكد أن وزيري الخارجية والري المصريين سيشاركان في الاجتماع الذى يعقد برعاية الاتحاد الأفريقي.

وفى هذا السياق، أضاف التقرير، أن وكالة السودان الرسمية أفادت بأن وزيري الري والخارجية سيشاركان أيضًا في الاجتماع الذى سيناقش مقترح السودان الرامي إلى تفعيل المفاوضات؛ لإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقي بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد حسب طلب الخرطوم سابقًا.

ومن جانبه، رحب الاتحاد الأوروبي أحد مراقبي المفاوضات في المحادثات المقبلة، معتبرًا أن استئنافها سيوفر فرصة مهمة للتقدم نحو التوصل إلى اتفاق.

وأضاف التقرير أن الدول الثلاث قد أجرت جولات عدة من المحادثات منذ أن شرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة عام 2011 ولكنها فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن ملىء وتشغيل السد.

المصدر: فضائية "الغد"

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