

ارتفاع أسعار الفاكهة في سوق العبور.. والبرتقال بـ 5 جنيهات ارتفاع أسعار الفاكهة في سوق العبور.. والبرتقال بـ 5 جنيهات

شهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور، ارتفاع خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث سجل الموز البلدي 10،00 جنيهات، والبلح الرملي بين 7 إلى ٩ جنيهات والأسود ٨.75 جنيه والبرحي 27 جنيها، والتفاح سوري لبناني من 13 إلى ١٤ جنيهًا والتفاح الجولدن من ١٣ إلى ١٧ جنيها، والموز المستورد ٢٧ جنيها، وسجلت الفرولة من ٩ إلى ١٣ جنيها .



وسجل التفاح الأمريكي بين 19 إلى 24 جنيها والعنب الرومي الأحمر بين 6 إلى ٧ جنيهات والعنب المستورد الأصفر ٢٠ جنيها، والكنتالوب ٣ إلى ٥ جنيهات، والمانجو نعومي 20، والكمثرى 15 إلى ١٨ جنيهًا، والخوخ 35 جنيها .



فيما سجل البرتقال البلدي بين 3 إلى ٤ جنيهات، والبرتقال اليوسفي بين ٢.٥ إلى ٥ جنيهات والبرتقال السكري بين ٢ إلى ٤ جنيهات، والتين 6.5، والبرتقال أبوسرة بين ٢.٥٠ إلى ٥ جنيهات، الجوافة بين ٤ إلى 7.٠٠ جنيهات، والرمان بين ٣ إلى ٥ جنيهات، والمانجو الفص 70 جنيها.