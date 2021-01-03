ارتفاع أسعار الفاكهة في سوق العبور.. والبرتقال بـ 5 جنيهات

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › ارتفاع أسعار الفاكهة في سوق العبور.. والبرتقال بـ 5 جنيهات

صورة الخبر: ارتفاع أسعار الفاكهة في سوق العبور.. والبرتقال بـ 5 جنيهات
ارتفاع أسعار الفاكهة في سوق العبور.. والبرتقال بـ 5 جنيهات

شهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور، ارتفاع خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث سجل الموز البلدي 10،00 جنيهات، والبلح الرملي بين 7 إلى ٩ جنيهات والأسود ٨.75 جنيه والبرحي 27 جنيها، والتفاح سوري لبناني من 13 إلى ١٤ جنيهًا والتفاح الجولدن من ١٣ إلى ١٧ جنيها، والموز المستورد ٢٧ جنيها، وسجلت الفرولة من ٩ إلى ١٣ جنيها .

وسجل التفاح الأمريكي بين 19 إلى 24 جنيها والعنب الرومي الأحمر بين 6 إلى ٧ جنيهات والعنب المستورد الأصفر ٢٠ جنيها، والكنتالوب ٣ إلى ٥ جنيهات، والمانجو نعومي 20، والكمثرى 15 إلى ١٨ جنيهًا، والخوخ 35 جنيها .

فيما سجل البرتقال البلدي بين 3 إلى ٤ جنيهات، والبرتقال اليوسفي بين ٢.٥ إلى ٥ جنيهات والبرتقال السكري بين ٢ إلى ٤ جنيهات، والتين 6.5، والبرتقال أبوسرة بين ٢.٥٠ إلى ٥ جنيهات، الجوافة بين ٤ إلى 7.٠٠ جنيهات، والرمان بين ٣ إلى ٥ جنيهات، والمانجو الفص 70 جنيها.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ارتفاع أسعار الفاكهة في سوق العبور.. والبرتقال بـ 5 جنيهات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
5765

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager