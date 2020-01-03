

تباين أسعار العملات اليوم الأحد 3-1-2020 أمام الجنيه المصرى تباين أسعار العملات اليوم الأحد 3-1-2020 أمام الجنيه المصرى

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 3-1-2021، فى البنوك العاملة فى مصر، مع بداية العام الجديد 2021، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، وسجل سعر الدولار اليوم، 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



وفي سياق متصل، مازالت عملة البيتكوين المشفرة تواصل حصد المكاسب من الأزمات التى مازالت تترتب على ظهور فيروس كورونا المستجد حول العالم، حيث استطاعت العملات الرقمية المشفرة أن تفرض نفسها كبديل للعملات التقليدية، وبالتالى ثقة المستثمرين الباحثين عن الملاذات الآمنة.



وسجلت العملة الرقمية 30 ألف دولار أمريكى، ويتوقع الخبراء، أن تكسر حاجز الـ 30 ألف دولار مع نهاية الأسبوع الحالى، حيث أرجعت وكالة بلومبرج الارتفاع الذى أصاب العملات الرقمية إلى تفشى فيروس كورونا، الذى ساعد بشكل كبير على الازدهار الرقمى فى معظم المجالات.

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وبهذا المستوى فقد حققت البيتكوين مكاسب قياسية جديدة وتسجل أعلى مستوى فى تاريخها بعد أسابيع من الرقم السابق وهو 20 ألف دولار، مدفوعة بحجم الإقبال الكبير من جانب المؤسسات والشركات الكبرى على قبول التداول بالعملة.ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.سعر اليورو الأوروبى اليومانخفاض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 19.00 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع، مقابل 19.16 جنيه للشراء، 19.41 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 21.42 جنيه للشراء، 21.57 جنيه للبيع، مقابل 21.32 جنيه للشراء، 21.58 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.58 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، مقابل 48.77 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.