

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 3-1-2021 سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 3-1-2021

سجل سعر الدرهم الإماراتي، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد 3-1-2021، استقرار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.



ويرصد لكم موقع «الدستور»، في تقريره اليوم متوسط سعر العملة الأمارتيه الذي بلغ اليوم 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.



وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الدرهم الأمارتي اليوم في بنك مصر وبنك بلوم مصر، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إيران للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.

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سعر الدرهم الأماراتي اليوم الأحد 3-1-2021البنك المركزي المصريسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.بنك مصركما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجيوسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.بنك عودةوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي الدوليوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الافريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.بنك قناة السويسوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.يشار الي أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي.