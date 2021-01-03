ارتفاع صادرات الصلب الصينية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › ارتفاع صادرات الصلب الصينية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر

صورة الخبر: ارتفاع صادرات الصلب الصينية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر
ارتفاع صادرات الصلب الصينية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر

سجلت شركات الصلب الصينية زيادة للشهر الثالث على التوالي في الصادرات في نوفمبر الماضي، بسبب انتعاش الطلب في الأسواق بالخارج، طبقا لما ذكرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد عن الوزارة قولها إن صادرات الصلب ارتفعت بنسبة 9% على أساس شهري لتصل إلى 4.4 مليون طن في نوفمبر الماضي.

وتابعت الوزارة أن المزايا التنافسية لأسعار الصلب في الصين في السوق الدولية وارتفاع الطلب في الخارج ساهما في زيادة صادرات الصلب الصينية.

وصدرت الصين حوالي 48.83 مليون طن من الصلب في الأشهر الـ11 الأولى، بانخفاض 18.1 % على أساس سنوي، بينما قفزت واردات البلاد 74.3 % على أساس سنوي لتصل إلى 18.86 مليون طن، خلال نفس الفترة.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ارتفاع صادرات الصلب الصينية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
9755

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager