سجلت شركات الصلب الصينية زيادة للشهر الثالث على التوالي في الصادرات في نوفمبر الماضي، بسبب انتعاش الطلب في الأسواق بالخارج، طبقا لما ذكرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد عن الوزارة قولها إن صادرات الصلب ارتفعت بنسبة 9% على أساس شهري لتصل إلى 4.4 مليون طن في نوفمبر الماضي.
وتابعت الوزارة أن المزايا التنافسية لأسعار الصلب في الصين في السوق الدولية وارتفاع الطلب في الخارج ساهما في زيادة صادرات الصلب الصينية.
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التعليقات على ارتفاع صادرات الصلب الصينية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر
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