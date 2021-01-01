غدًا.. انطلاق «رالي داكار» في السعودية

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غدًا.. انطلاق «رالي داكار» في السعودية

ينطلق، غدًا الأحد، "رالي داكار"، والذي تستضيفه السعودية للعام الثاني على التوالي، لمدة 13 يومًا خلال الفترة من 3-15 يناير الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المتسابقين سيعبرون 10 مدن خلال 12 مرحلة مختلفة، بمحافظات ومدن ومناطق المملكة، يتخللها يوم راحة في مدينة حائل، بمسافة تصل إلى 7600كم.

ويتضمن سباق رالي داكار التنافس على ست فئات، هي على النحو التالي: (السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، المركبات الصحراوية الخفيفة SSV، والشاحنات)، بالإضافة إلى الفئة الجديدة التي تشارك للمرة الأولى في الرالي (داكار كلاسيك).

المصدر: الدستور

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