قفزت صادرات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية بنسبة 40% في عام 2020، مقارنة بما كانت عليه قبل عام، بسبب زيادة الطلب على السيارات التي تطلق انبعاثات أقل، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.
وحسب بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الأحد، بلغت صادرات السيارات الكهربائية من خلايا الوقود الكهربائية والهيدروجينية 4.6 مليار دولار أمريكي العام الماضي، بارتفاع 33.9%عما كانت عليه قبل عام.
وأضافت الوزارة أن السيارات الصديقة للبيئة مثلت 12.3% من إجمالي شحنات السيارات في البلاد العام الماضي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة 40%
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق