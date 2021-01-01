

كم وصل سعر عملة بيتكوين الآن؟.. ارتفاع قياسي تسجله العملة المشفرة لأول مرة كم وصل سعر عملة بيتكوين الآن؟.. ارتفاع قياسي تسجله العملة المشفرة لأول مرة

وصل سعر عملة بيتكوين المشفرة Bitcoin، بحلول فجر الأحد 3 يناير الجاري، إلى أكثر من 32,780 دولارا أمريكيا (أكثر من 519 ألف جنيه مصري)، في ارتفاع قياسي تسجله العملة الرقمية المشفرة لأول مرة.



وبدأت بيتكوين BTC العام الجديد باختراق حاجز الـ30 ألف دولار للمرة الأولى، مع تزايد إقبال المتداولين والمستثمرين عليها، وبذلك تكون قيمة بيتكوين قد ارتفعت بأكثر من 300% في عام 2020، مع مكاسب تقارب 50% في شهر ديسمبر الماضي فقط.



وارتفع سعر بيتكوين في نهاية نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات، حيث وصلت إلى 19,800 دولارا تقريبا، بينما أضيف نحو 10 آلاف دولار مرة واحدة إلى سعرها بحلول نهاية ديسمبر الماضي.

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ووصلت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 610 مليار دولار تقريبا، لتتخطى قيمتها العديد من الشركات الأكثر قيمة وشهرة عالميا.