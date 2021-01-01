

أطباق منوعة بالبف باستري أطباق منوعة بالبف باستري

فيليه سلمون بالباف



المكوِّنات



قطعة كبيرة من عجينة الباف باستري الجاهزة

قد يعجبك أيضا...

قطعتان من فيليه السلمون.صفار بيضة كبيرة.نصف ملعقة صغيرة من الملح.نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.ربع ملعقة صغيرة من كلٍ من:الريحان.الكزبرة الناعمة.البابريكا.الأوريجانو.ملعقة كبيرة من الحليب.رشّة من الملح.طريقة التحضيروضع قطع السلمون في طبق ونثر الملح، والأوريجانو، والبابريكا، والكزبرة، والريحان، والفلفل الأسود.توزيع القليل من زيت الزيتون على قطع السلمون والضغط عليها بخفة لتلتصق البهارات على السلمون ويتشرب طعم البهاراتقطع كل قطعة من فيليه السلمون إلى نصفين.وضع القليل من زيت الزيتون في مقلاة والتسخين على نار متوسطة.وضع قطع السلمون في المقلاة وتغطيتها وتركها لمدّة دقيقتين ليجف القاع و قلبها للوجه الآخر وتغطية المقلاة وتركها على النار ليصبح لون السلمون ذهبياً. تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتثبيت الرف الشبكي وتحضير صينية الفرن.رشّ سطح العمل بالدقيق وفرد العجينة بالنشابة إلى أن تصبح بحجم طبق الفرن.قطع العجينة بعد فردها إلى أربع قطع متساوية.وضع قطعة من السلمون على كل قطعة من العجينة وثني الأطراف لتصبح القطع مستطيلة الشكل محشوة بالسمك.وضع صفار البيضة، والحليب في وعاء صغير والتقليب بالشوكة ليختلط المزيج.دهن قطع العجين بخليط البيض، والحليب بواسطة الفرشاة، ونثر الملح، والأوريجانو على الوجه ووضعها في صينية الفرن.وضع الصينية في الفرن لمدّة خمس عشرة دقيقة و يصبح لونها ذهبياً.باف باستري رولالمكوّناتباكيت كبير من عجينة الباف باستريكوبان من جبنة الموزاريلا المبروشة.نصف كوب من الفلفل الأخضر المفروم.ربع كوب من شرائح الزيتون الأسود.نصف كوب من صلصة البيتزا الجاهزة.عشر قطع من المرتديلا.ملعقة صغيرة من الريحان المجفف.طريقة التحضيرتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتثبيت الرف الشبكي في المنتصف وتحضير صينية الفرن.إخراج عجينة الباف باستري من مجمد الثلاجة وتركها لتذوب ويزول عنها الثلج لمدّة نصف ساعة .مد العجينة بواسطة النشابة لتصبح مربعة الشكل.فرد صلصة البيتزا على العجينة. قطع المرتديلا إلى مربعات صغيرة وتوزيعها على العجينة. توزيع الريحان، والفلفل، والزيتون، والجبن، ثمّ لف العجينة حتى الحصول على لفافة متماسكة .تقطيع الفافة بواسطة الخيط إلى اثنتي عشرة قطعة متساوية ووضعها في صينية الفرن مع مراعاة ترك مسافة بين القطع.وضع الصينية في الفرن لمدّة خمس عشرة دقيقة ليصبح لون الرقائق ذهبياً ويتضاعف حجمها.تارت صغير بالسلمون المدخنالمكوناتباكيت من عجينة البف باستري المربعة.مكونات الحشوة:مئتا غرامٍ من السلمون المدخّن والمقطّع إلى قطع صغيرة.مئتا غرامٍ من السلق المقطذع. بصلة شالوت أوعود من "حلقات البصل المقلية|البصل" الأخضر.ملعقة كبيرة من عصير الليمون.مئة وخمسون ملليلتراً من الكريمة الطازجة.بيضة.رشّة من الملح والفلفل الأسود -حسب الرغبة-.ملعقة كبيرة من من الزبدة أو زيت الزيتون.طريقة التحضيرتحضير قوالب تارت صغيرة الحجم وغير مدهونة لاستخدامها في تقطيع عجينة البف باستري.فرد عجينة البف باستري على سطح طاولة نظيف، ثم يتم تثقيبها باستخدام شوكة.تقطيع العجينة باستخدام القالب بحسب شكله وحجمه صينية، ثم يتم تثبيت قطع عجينة البف باستري بشكل متساوي في قوالب التارت.إدخال عجينة البف باستري إلى الثلاجة لحين الانتهاء من تجهيز الحشوة.تحضير الحشو:وضع الزيت أو الزبدة في مقلاة على النار، وإضافة بصل الشالوت أو البصل الأخضر إليها، ويم إضافة القليل من الملح والفلفل، وتقليب البصل إلى أن يذبل.إضافة السلق إلى البصل في المقلاة وتقليبه إلى أن يذبل ثمّ رفعه من على النار.إضافة عصير الليمون إلى خليط البصل والسلق وتقليبه وتركه جانباً.تصفية خليط الصل والسلق جيداً.تفتيت السلمون المدخن في طبق عميق وإضافة القليل من عصيرالليمون فوقه وخلطه جيداً ووضعه جانباً.خلط الكريمة الطازجة مع البيضة وإضافة القليل من الملح والفلفل الأسود مع رشة من جوزة الطيب، ويتم خفق الخليط قليلاً.إخراج العجينة من الثلاجة ووضع القليل من السلمون المدخن فوق كل حبة تارت المقطّع ثمّ القليل من السلق مع القليل من السوائل بواسطة ملعقة.تزيين قطع التارت ببعض شرائح من السلمون ورش القليل من الملح والفلفل الأسود فوقها.إدخال التارت إلى الفرن المسخن مسبقاً على حرارة مئة وخمس وسبعين درجة مئوية وخبزها لمدّة ما بين عشرين إلى خمس وعشرين دقيقة حسب حجم التارت ونوع الفرن مع مراقبة الفرن أثناء عملية الخبز.إخراج التارت من الفرن وإخراجها من القالب ووضعها على الشبك أو مباشرة في صحن التقديم.فطيرة الباف باستري بالدجاجالمكوناتباكيتان من عجينة البف باستري.بيضة كبيرة الحجم.نصف ملعقة صغيرة من حبة البركة.مكونات الحشو:أربع قطع من فيليه الدجاج.ملعقتان كبيرتان من الزيت أو الزبدة.بصلة متوسطة الحجم مقطّعة إلى جوانح.ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.حبّة كبيرة الحجم من الجزر المقطعة إلى مكعبات صغيرة.كوب من كلٍ من:البازيلاء.البروكلي المقطع.الحليب أو المرق.ثلاث ملاعق كبيرة من الطحين.ملعقة صغيرة من الملحربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.كوبان من جبنة الموزاريلا.ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.نصف ملعقة صغيرة من الأوريجانو.طريقة التحضيرتقطيع الدجاج إلى مكعبات صغيرة وإضافته إلى مقلاة واسعة وتقليبه مع الزيت الساخن على نار متوسطة لمدة خمس إلى ست دقائق حتى ينضج تماماً.إضافة البصل والثوم إلى المقلاة وتقليب الخليط إلى أن يصبح البصل بلون ذهبي.إضافة الجزر، البازيلا والبروكلي وتقليب الخليط لعدة دقائق حتى تيلين الخضروات.نثر الطحين فوق الخليط وتقليبه جيداً لتختلط المواد.إضافة كلٍ من:الحليب، الكزبرة، الملح، الفلفل والاوريجانو وتقليب الخليط على نار متوسطة إلى أن تتماسك الصلصة ويصبح الخليط ثقيلاًتسخين الفرن إلى مئة وثمانين درجة مئوية.مدّ العجينة على سطح مرشوش بالطحين وفردها بالنشّابة حتى تصبح بحجم طبق الخبز ووضع العجين في الطبق لتغطي كل من القاع والجوانب.وضع الحشو فوق العجينة في الطبق وتوزيع الجبن فوقه.مد العجينة الثانية على الطاولة وتقطيعها إلى تسعة أشرطة باستعمال قطاعة البيتزا ثمّ رفع العجينة بحذر ووضعها على خليط الدجاج. تضفير كل ثلاث شرائط من العجينة معاً لتكوين ثلاث ضفائر على سطح الفطيرة.وضع البيضة في طبق صغير وإضافة بضع قطرات من الخل إليها وتقليبها بالشوكة.توزيع البيض على الضفائر باستعمال فرشاة ثمّ نثر حبة البركة فوقها.خبز الفطيرة لمدة ثلاثين إلى أربعين دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.