

علماء يتوصلون إلى خلايا الأوعية المسببة للإلتهابات المزمنة بين البدناء علماء يتوصلون إلى خلايا الأوعية المسببة للإلتهابات المزمنة بين البدناء

كشفت الأبحاث الطبية الحديثة النقاب عن أنه عند إمتلاء الخلايا الدهنية في الجسم بالدهون الزائدة، تلتهب الأنسجة المحطية به، هذا الألتهاب المزمن منخفض المستوى هو أحد العوامل الدافعة وراء العديد من الأمراض المرتبطة بالسمنة الآن.



إكتشف علماء في جامعة جنوب غرب واشنطن نوعا من الخلايا المسؤولة، على الأقل فى الفئران، عن إحداث هذا الإلتهاب في الأنسجة الدهنية، وقد تؤدى النتائج المتوصل إليها، في تطوير طرق جديدة لعلاج السمنة.



قالت الدكتورة "رانا جويتا"، أستاذ مساعد الطب الباطنى فى كلية الطب جامعة "واشنطن": "أنه من الأمراض المصاحبة التى نربطها بزيادة الوزن، السرطان، السكر وأمراض القلب والعدوى، فمن خلال تحديد هذة الخلايا، إتخذنا خطوة نحو فهم بعض الأحاث الأولية التى تساهم فى هذا الإلتهاب.



وأضافت: " عندما يستهلك الشخص سعرات حرارية أكثر مما هو مطلوب يتم تخزين السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون ثلاثية داخل الأنسجة الدهنية ، والمعروفة أيضا بإسم الأنسجة الدهنية البيضاء «WAT».

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يعرف الباحثون، أنه في الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، تصبح الأنسجة الدهنية البيضاء «WAT» مرهقة، وتبدأ الخلايا الدهنية في الموت وتنشط الخلايا المناعية، لكن الآلية الدقيقة التي يحدث بها هذا الإلتهاب ليست مفهومة تمامًا حتى الآن، بينما ركزت العديد من الدراسات على جزيئات الإشارات التي تنتجها الخلايا الدهنية أو الخلايا المناعية في الأنسجة الدهنية البيضاء«WAT» والتي قد تساهم في الإلتهاب .