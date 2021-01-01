انتقاما من "مرسيدس بنز".. يحطم سيارات قيمتها بالملايين

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صورة الخبر: انتقاما من "مرسيدس بنز".. يحطم سيارات قيمتها بالملايين
انتقاما من "مرسيدس بنز".. يحطم سيارات قيمتها بالملايين

ألقت السلطات الإسبانية القبض على عامل سابق في "مرسيدس بنز"، وذلك بعدما صبّ جام غضبه على سيارات تابعة للشركة، حيث استخدم جرافة في تحطيم عدد كبير منها.

وحطم الشخص البالغ من العمر 38 عاما، 50 سيارة "فان" جديدة، مستخدما جرافة مسروقة، قادها لمصنع الشركة في المنطقة الصناعية بإقليم الباسك، شمالي إسبانيا.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد بلغ حجم الخسائر الناجمة عن الحادث، 5 ملايين إسترليني، وكان بين السيارات المحطمة مركبة من الطراز "في"، تبلغ قيمتها لوحدها 90 ألف إسترليني.

ووفق تقارير محلية إسبانية، فقد أطلق حراس الأمن في الموقع رصاصة تحذيرية لدفع الشخص على وقف هجومه، بانتظار وصول قوات الشرطة التي تم استدعاؤها للموقع.

وأشارت تحقيقات الشرطة إلى أن المتهم كان يعمل لدى "مرسيدس بنز" بين عامي 2016 و2017، حيث تقف "دوافع انتقامية" وراء هجومه، دون ذكر مزيد من التفاصيل الإضافية.

وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية في الباسك، إن هناك حوالي 50 مركبة معطوبة، رغم تقارير محلية تحدثت عن أضرار طالت 69 مركبة.

صورة الخبر: انتقاما من "مرسيدس بنز".. يحطم سيارات قيمتها بالملايين

صورة الخبر: انتقاما من "مرسيدس بنز".. يحطم سيارات قيمتها بالملايين

المصدر: سكاى نيوز عربية

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