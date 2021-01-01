ألقت السلطات الإسبانية القبض على عامل سابق في "مرسيدس بنز"، وذلك بعدما صبّ جام غضبه على سيارات تابعة للشركة، حيث استخدم جرافة في تحطيم عدد كبير منها.
وحطم الشخص البالغ من العمر 38 عاما، 50 سيارة "فان" جديدة، مستخدما جرافة مسروقة، قادها لمصنع الشركة في المنطقة الصناعية بإقليم الباسك، شمالي إسبانيا.
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد بلغ حجم الخسائر الناجمة عن الحادث، 5 ملايين إسترليني، وكان بين السيارات المحطمة مركبة من الطراز "في"، تبلغ قيمتها لوحدها 90 ألف إسترليني.
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التعليقات على انتقاما من "مرسيدس بنز".. يحطم سيارات قيمتها بالملايين
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