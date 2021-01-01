الصحة: اللقاحات الموجودة الآن تصلح لمواجهة السلالات الجديدة من كورونا

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السلالات الجديدة من كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن ظاهرة تحور فيروس كورونا طبيعية فى كافة الفيروسات، والدليل على هذا أن تطعيم الأنفلونزا الموسمية كل عام يتم تغييره.

وأضاف "تاج الدين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الإنفلونزا العادية بها 256 نوعا على الأقل ففي كل عام حسب الطفرات والسلالات الموجودة فى مستوى العالم تستطيع وزارة الصحة تحدد التطعيم الخاص بها.

وأشار إلى أن كل عام يتغير الفيروس ويتحور ليستطيع الاستمرار ويحدث تحول فى الفيروسات الجينية الخاصة به ويبدأ يحدث فيه نوع من التحور وبالتالى هذه التغيرات متوقعة.

وتابع أن اللقاحات الموجودة حتى الآن تصلح للسلالات الجديدة من فيروس كورونا، لكن هناك سلسلة من إنتاج الفيروسات تجريبية وتنفيذية يمكن إنتاج نفس اللقاحات إلى تتناسب مع الأنواع المتحركة الجديدة بحيث تصبح مؤثرة 100% .

وأكد أن المرض أو الفيروس يصيب كل الأعمار وإنما النسبة العمرية الأكبر أكثر من 50 سنة حيث انها تعانى من الأمراض المزمنة الأخرى، على الرغم من وجود الفيروس فى الأعمار الشابة والطفولية وإنما الظاهرة تتضح على صغار السن بدون ظهور أعراض إكلينيكية.

المصدر: elbalad

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