بعد الجدل السائد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن الفار فى مباراة الزمالك وإنبي



مباراة الزمالك وإنبي مباراة الزمالك وإنبي

فجر الإعلامى أحمد شوبير، مفاجأة عن كواليس مشاورات غرفة تقنية الفيديو " الفار " فى مواجهة الزمالك وإنبي والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة للدوري والتى أدارها الحكم محمد الصباحى.



وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" عندى معلومة مؤكدة ومن حد مقرب من محمد الصباحى حكم المباراة، عند سقوط لاعب إنبى داخل منطقة جزاء الزمالك، الصباحى قال لحكم الفار الزاوية عندى مش واضحة قالوله كمل واستمر مفيهاش حاجة".





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وأضاف: " كل ما يثار عن أن الفار استدعى الصباحى والحكم رفض مثلما قال مسئولو إنبى غير صحيح، ومش لازم الفار يستدعى الحكم، الكرة ركلة جزاء صحيحة بدون أدنى شك".وكان عبدالناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، علق على ضربة الجزاء المستحقة للنادي البترولي أمام نادي الزمالك.وأكد عبدالناصر محمد في تصريحات تلفزيونية: "لا انتقد التحكيم لكن القرار كان واضحًا ولنا ضربة جزاء واضحة ومستغرب من عدم ذهابه لتقنية (الفار) رغم استدعاءه من الحكم".وتابع: "الحكم ظلمنا جدًا بشكل كبير بعد قراره اليوم وتم إهدار حقنا والموضوع سيعرض على اللجنة الثلاثية وسنقوم بشكوى الحكم محمد الصباحي إلى اتحاد الكرة وواثقون في نزاهة اللجنة الثلاثية".وحقق فريق الزمالك فوزا على نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 10 نقاط ويتجمد رصيد الفريق البترولى عند النقطة الرابعة.أحرز ثنائية الزمالك أشرف بنشرقي ويوسف أوباما فيما سجل هدف انبي الوحيد رامي صبري.خاض الزمالك لقاء انبي رافعا شعار اقتناص الثلاث نقاط وشهدت محاولاته خطورة حقيقية على مرمى الفريق البترولى وتكللت بفضل تحركات أشرف بنشرقي بحصوله على ركة جزاء سجل منها الهدف الأول.