

وزير التعليم: نحاول تفادي ذروة كورونا .. وسنعيد تقدير الموقف بعد إجازة نصف العام وزير التعليم: نحاول تفادي ذروة كورونا .. وسنعيد تقدير الموقف بعد إجازة نصف العام

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديلات التي شهدتها مؤخرا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020 /2021 ، هدفها محاولة تفادي فترة ذروة فيروس كورونا التي نعاني منها في مصر حاليا لحماية جميع أطراف المنظومة التعليمية.



وقال وزير التربية والتعليم : بعد انتهاء إجازة نصف العام، سيتم إعادة تقدير موقف كورونا في مصر، ونأمل أن يكون الوضع أفضل، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد امتحانات التيرم الأول التي تم تأجيلها بعد الإجازة.



وأضاف وزير التربية والتعليم : وفرنا وسنوفر مصادر تعلم متعددة لمساعدة الطلاب على التعلم عن بعد، بعد أن أوقفنا حضورهم بالمدارس.

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جدير بالذكر أنه مع قرار استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارًا من السبت ٢ يناير ٢٠٢١، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، يستطيع الطلاب في مختلف المراحل المذاكرة من الوسائل التعليمية المتعددة التي تتيحها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنها:للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائيلن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0، واتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم، لاستكمال الدراسة.للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعداديالقناة التعليمية مدرستنا ١، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر https://study.ekb.eg من بنك المعرفة المصريومنصة البث المباشر https://stream.moe.gov.egومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/لطلاب الصف الثالث الإعداديالقناة التعليمية مدرستنا ١، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر https://study.ekb.eg من بنك المعرفة المصريومنصة البث المباشر https://stream.moe.gov.egومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/منصة حصص مصر: https://www.hesas.egلطلاب المرحلة الثانويةمنصة نظام إدارة التعلم https://lms.ekb.eg من بنك المعرفة المصري كوسيلة تعليمية أساسية، بالإضافة إلى القناة التعليمية مدرستنا ٢.ومنصة البث المباشر https://stream.moe.gov.egومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg